Le yuan franchit la barre des 7 pour un dollar alors que la Chine assouplit certaines restrictions du COVID

La devise chinoise a également été soutenue par les attentes d'un ralentissement des hausses des taux d'intérêt américains, ce qui a fait chuter le Dollar Index à des niveaux inférieurs de près de cinq mois.

Mais certains avertissent que la route de la reprise économique de la Chine pourrait être cahoteuse et que le yuan restera volatil.

Les éventuels "revirements politiques ou l'aggravation des infections pourraient être considérés comme des opportunités de vendre à découvert" la devise, a déclaré Maybank dans une note aux clients.

Le yuan onshore a bondi d'environ 1,4 % pour atteindre 6,9507 lundi matin, son niveau le plus élevé depuis le 13 septembre, suivant ainsi les orientations plus fermes de la banque centrale.

La semaine dernière, le yuan a bondi d'environ 1,6 %, son plus grand gain hebdomadaire depuis 2005, dans l'attente que les autorités continuent d'assouplir les restrictions strictes de la COVID.

Sur le marché offshore, le yuan a gagné 1,1 % pour atteindre un sommet de deux mois à 6,9438, après avoir enregistré des gains hebdomadaires record.

D'autres villes, dont le centre financier de Shanghai et Urumqi à l'extrême ouest, ont annoncé un assouplissement des restrictions au cours du week-end, la Chine essayant de rendre sa politique de zéro COVID plus ciblée et moins onéreuse après des protestations sans précédent contre les restrictions.

L'indice de référence chinois CSI300 a bondi de près de 10 % en novembre, les actions du continent ayant enregistré des entrées nettes mensuelles dépassant 60 milliards de yuans (8,55 milliards de dollars) via le programme transfrontalier Stock Connect.

Dimanche, Morgan Stanley a surpondéré les actions chinoises, citant "de multiples développements positifs ainsi qu'une voie claire vers la réouverture".

La banque de Wall street s'est jointe à un grand nombre d'institutions mondiales, y compris UBS et Goldman Sachs, en devenant optimiste à l'égard de la Chine sur la base des attentes d'une éventuelle réouverture de l'économie.

Standard Charted s'attend à ce que la croissance de la consommation réelle des ménages urbains chinois s'accélère pour atteindre 7 % en 2023, contre 0,2 % en 2022, prévoyant que la Chine supprimera la plupart des restrictions COVID d'ici le deuxième trimestre de 2023.

Maybank a également attribué la force du yuan à "la dépréciation plus large du billet vert". Le Dollar Index a chuté de près de 9 % depuis son sommet du 28 septembre.

(1 $ = 7,0190 yuans chinois)