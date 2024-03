Les prix du zinc ont chuté mercredi pour atteindre leur niveau le plus bas depuis plus de trois semaines, la fermeté du dollar et la baisse de la demande du secteur de l'acier ayant pesé sur le marché.

Le zinc à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a baissé de 0,4% à 2 432 dollars la tonne métrique à 0221 GMT, après être tombé à un plus bas de 2 430 dollars plus tôt dans la session, le plus faible depuis le 4 mars.

Le contrat de zinc de mai le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a perdu 1,8 % à 20 765 yuans (2 873,33 $) la tonne. Plus tôt dans la session, il a perdu jusqu'à 2 % à 20 740 yuans, son niveau le plus bas depuis le 6 mars.

Les stocks de zinc dans les entrepôts du LME et du SHFE ont augmenté, poussant la décote du contrat de zinc au comptant du LME par rapport au contrat de trois mois à 50,83 dollars la tonne mardi, la plus importante depuis novembre 1991.

En Chine, le manque de capitaux a ralenti la construction d'infrastructures et de projets immobiliers au cours du premier trimestre 2024, ce qui a affaibli la demande de zinc.

Le dollar s'est stabilisé à la suite de données économiques américaines plus solides. Un dollar plus fort rend les métaux cotés en billet vert plus chers pour les autres détenteurs de devises.

Le cuivre du LME a perdu 0,5 % à 8 822 dollars la tonne, l'aluminium a baissé de 0,5 % à 2 291,50 dollars, le nickel a légèrement baissé de 0,2 % à 16 605 dollars, le plomb a baissé de 0,3 % à 2 013,50 dollars et l'étain a perdu 0,2 % à 27 400 dollars.

Le cuivre du SHFE était en baisse de 0,3% à 71 950 yuans la tonne, l'aluminium a baissé de 0,9% à 19 370 yuans, le nickel a baissé de 2,4% à 129 440 yuans, le plomb a baissé de 0,3% à 16 140 yuans et l'étain a baissé de 0,3% à 222 790 yuans.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

1000 Confiance des consommateurs de la zone euro - Final mars

1100 France Chômage classe A fév

1100 Brésil Indice d'inflation IGP-M mars

1600 Russie Production industrielle Fév.

2350 Japon La Banque du Japon publiera un résumé de l'indice des prix à la consommation.

opinions des membres du conseil d'administration lors de sa réunion de mars.

18-19 mars

-- Japon Naoki Tamura, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon

discours, conférence de presse

(1 $ = 7,2268 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Subhranshu Sahu)