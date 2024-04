Le zloty polonais s'est affaibli mardi, après que l'activité manufacturière de l'économie de l'Europe de l'Est se soit à nouveau contractée le mois dernier, tandis qu'un rallye des actions de Hong Kong a fait grimper l'indice des actions des marchés émergents.

Le zloty s'est affaibli de 0,3 % par rapport à l'euro, mettant fin à une série de trois jours de hausse, alors qu'une enquête a montré qu'une faible demande le mois dernier, tant au niveau national qu'en Europe de l'Ouest, s'est répercutée sur la production.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global pour l'industrie manufacturière polonaise est passé de 47,9 en février à 48 en mars, mais est resté en dessous de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction pour le 23e mois consécutif.

La couronne tchèque a légèrement augmenté après que les données aient montré que le déclin de l'industrie manufacturière du pays s'est encore ralenti en mars.

Le forint hongrois a peu varié par rapport à l'euro après que le PMI corrigé des variations saisonnières se soit établi à 52,3 en mars, inchangé par rapport au chiffre révisé de février.

"Les PMI manufacturiers ont augmenté en Europe centrale et orientale (CEE) en mars, mais ils restent cohérents avec une reprise relativement faible", a déclaré Nicholas Farr, économiste de l'Europe émergente pour Capital Economics, dans une note.

L'indice MSCI des devises des marchés émergents a baissé de 0,1 %.

Le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau en 4 mois et demi, la vigueur du dollar ayant compensé les ventes de billets verts par les banques d'État et une forte orientation officielle de la monnaie locale.

À l'inverse, le dollar est resté proche d'un pic de 4 mois et demi par rapport à ses principaux homologues, les opérateurs ayant réduit leurs paris sur le calendrier de la première baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale après que les données ont montré une expansion inattendue de l'industrie manufacturière américaine.

Des avions de guerre israéliens présumés ont bombardé l'ambassade d'Iran en Syrie lundi, maintenant les tensions géopolitiques au centre de l'attention.

Le rouble russe s'est affaibli face au dollar après une nouvelle attaque de drone ukrainien contre une raffinerie située en territoire russe et en raison de la réduction de l'offre de devises étrangères de la part des exportateurs.

Le rand sud-africain a augmenté de 0,5 % par rapport au dollar avant la publication des données sur l'industrie manufacturière et les ventes de véhicules.

Le Hang Seng a gagné 2,2 %, grâce aux actions des secteurs de l'énergie et de la technologie, ce qui a dopé l'indice MSCI des actions des marchés émergents. Les actions taïwanaises ont également soutenu l'indice en clôturant à un niveau record, en raison de l'augmentation des flux de capitaux vers les actions asiatiques.

Les actions turques ont progressé de 0,9 %, l'indice bancaire bondissant de 2 %.

Les réserves nettes de la Banque centrale turque ont augmenté d'environ 1 milliard de dollars la semaine dernière, selon les banquiers, les récentes baisses ayant cessé après la hausse des taux d'intérêt du mois dernier.

En Asie du Sud, les actions indiennes ont reculé après avoir atteint des niveaux record, les valeurs des technologies de l'information sensibles aux taux d'intérêt ayant pesé sur le marché. La roupie a gagné, évitant la faiblesse de ses pairs asiatiques sur les attentes de l'intervention de la banque centrale.

La Banque mondiale a relevé ses prévisions pour l'économie du Sri Lanka, projetant une croissance de 2,2 % pour 2024, alors que le pays touché par la crise se redresse plus rapidement que prévu.

FAITS MARQUANTS :

** Les banques d'État chinoises vendent des dollars alors que le yuan atteint son plus bas niveau depuis 4 mois et demi, selon des sources.

** Le traditionnel rallye préélectoral échappe aux actions indiennes

** Le recul de l'industrie manufacturière polonaise s'atténue légèrement, selon l'indice PMI

Pour en savoir plus sur les marchés émergents

Pour le rapport sur le marché de l'EUROPE CENTRALE, voir

Pour une étude de marché sur la TURQUIE, voir

Pour un rapport de marché sur la RUSSIE, voir