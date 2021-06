Leader de la majorité au Sénat américain Chuck Schumer pour participer au panel de l'industrie touristique sur la réouverture de la frontière canado-américaine

Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - 16 juin 2021) - QUOI: L'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC) est heureuse d'annoncé la deuxième table ronde dans une série demandant au gouvernement fédéral de rouvrir la frontière canado-américaine, qui est resté fermé depuis près de 15 mois. Ce panel invite des politiciens canadiens et américains et des leaders de l'industrie pour demander au gouvernement de s'engager dans un plan de réouverture des frontières.

QUI: Chuck Schumer, Leader de la majorité au Sénat américain, sénateur pour New York

Nathaniel Erskine-Smith, le député pour Beaches-East York

Susie Grynol, présidente-directrice générale, Association des hôtels du Canada (AHC)

Tori Barnes, vice-présidente exécutive, U.S. Travel Association

Beth Potter, présidente-directrice générale, Association de l'industrie touristique du Canada

Animée par: Huw Williams, expert en relations américano-canadiennes

QUAND et OÙ: Le jeudi 17 juin 2021 à 11 h HAE

Diffusé sur deux plateformes :

Diffusé en direct sur la page Facebook de l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC). https://www.facebook.com/TIACAITC

Ou cliquez ici

POURQUOI: L'AITC demande au gouvernement fédéral de s'engager pour un plan de réouverture des frontières avant qu'une autre saison estivale ne soit perdue. Le tourisme a été le premier et le plus durement touché et sera le dernier à se rétablir. Tout en gardant la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes au premier rang des préoccupations, l'AITC appelle tous les ordres du gouvernement à travailler ensemble sur un plan de réouverture transparent fondé sur la science.

À propos de l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC)

Fondée en 1930 en vue d'encourager le développement du tourisme au Canada, l'AITC est aujourd'hui le porte-parole à l'échelle nationale du secteur privé pour cette industrie affichant un rendement de 105 milliards de dollars. Établie à Ottawa, l'AITC agit au nom des entreprises touristiques canadiennes et promeut des mesures positives qui permettent à l'industrie de se développer et de prospérer.

