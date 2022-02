LeddarTech annonce un financement de série D de 140 millions $ US combiné à une facilité de crédit

Ce dernier financement soutient les efforts de croissance et de développement accélérés de LeddarTech entourant ses solutions uniques et exclusives de fusion de données de capteurs et de perception automobiles.



QUÉBEC, 03 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection précise, robuste et polyvalente pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d’annoncer une ronde de financement réussie avec un investissement de 140 M$ US, qui comprend une première clôture de série D de 116 M$ US et une facilité de crédit de 24 M$ US.

FS Investors a mené la ronde de financement avec la participation d’Investissement Québec, BDC Capital, Go Capital, certains fonds gérés par Fidelity Investments Canada ULC, Fonds de solidarité FTQ, Exportation et développement Canada, ams OSRAM, Desjardins Capital, UI Investissement, Cowen Investment II LLC et d’autres membres de la direction de LeddarTech. La facilité de crédit a été garantie avec Groupe Desjardins.

Cet investissement accélérera le développement et la commercialisation des solutions LeddarTech. De plus, LeddarTech utilisera les fonds pour accroître ses ressources en ingénierie afin de répondre aux demandes des équipementiers et des fournisseurs automobiles de rang 1-2 mondiaux, activement engagés avec l’entreprise pour des solutions de détection intégrant la fusion de données de capteurs et la perception.

« Notre décision de nous associer à LeddarTech s’est faite dès que nous avons été présentés à la haute direction de l’entreprise. À titre individuel, les membres séniors de l’équipe possèdent des décennies d’expérience dans l’industrie technologique. De plus, beaucoup ont travaillé dans de grandes entreprises mondiales actives dans les technologies automobiles et de la détection », a déclaré Nick Stone, fondateur et partenaire de FS Investors. « Un processus de diligence raisonnable approfondi, associé à une solide validation des clients, a confirmé que la solution exclusive de LeddarTech est la mieux positionnée sur le marché pour favoriser l’adoption massive des systèmes ADAS et AD en brisant la dépendance logicielle vis-à-vis du matériel généralement rencontrée dans les technologies de détection », selon M. Stone. Celui-ci a conclu : « La solution de LeddarTech, appelée LeddarVision, permet aux clients de s’adapter aisément aux différents modèles de véhicules et de livrer plus rapidement avec de meilleures performances et à moindre coût ».

« Le succès de cette ronde de financement témoigne de la croissance et de la reconnaissance de l’industrie que LeddarTech a obtenues. Je suis ravi de compter FS Investors parmi nos investisseurs les plus récents, qui apportent un haut niveau d’expérience et de savoir-faire dans le secteur de la technologie innovatrice », a déclaré Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « J’ai été impressionné par la qualité et la minutie de leur diligence et leur compréhension exceptionnelle du marché des systèmes ADAS et AD, ce qui confirme la valeur de notre solution logicielle unique. Notre équipe et moi-même sommes impatients de travailler avec FS Investors, nos autres nouveaux investisseurs et nos partenaires existants pour permettre à nos clients de déployer de manière significative nos solutions ADAS et AD fiables et efficientes sur leur marché », a conclu M. Boulanger.

Cowen et Desjardins Marché des capitaux ont agi en tant que co-conseillers dans cette ronde d’investissement.

À propos de LeddarTech

Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection, de fusion de données et de perception tout au long de la chaîne de valeur. L’entreprise offre des solutions de fusion de données brutes de capteurs et de perception efficaces et extensibles comme LeddarVision™, une plateforme qui génère un modèle environnemental 3D intégré qui accepte des configurations multicapteurs pour appuyer les niveaux d’autonomie 2+ à 5 et prend en charge tous les niveaux d’automatisation des véhicules. LeddarTech soutient également les fabricants de LiDARs et les intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 avec le LeddarSteer™, un dispositif d’orientation numérique du faisceau, ainsi que le XLRator, la solution de développement de LiDARs solid-state de classe automobile basée sur le LeddarEngine™ et qui intègre des composants clés provenant de leaders mondiaux des semiconducteurs. Détentrice de plus de 100 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en matière de télédétection automobile et de mobilité.

