Lee, de Burberry, met en scène une ode au patrimoine britannique lors de son premier défilé.

Dans un chapiteau sombre du Kennington Park de Londres, Lee a présenté une version colorée des carreaux classiques camel, noir et rouge de Burberry, qui entre dans une nouvelle ère sous son mandat.

Le directeur de la création, âgé de 37 ans et originaire de Bradford, en Angleterre, s'est inspiré de l'affinité de la marque avec l'exploration et le plein air pour sa première collection pour la maison de mode, selon les notes du défilé.

Les silhouettes étaient surdimensionnées et douces sur les bords, tant pour les vêtements pour femmes que pour les vêtements pour hommes. Le trench-coat de style mackintosh de Burberry a été réimaginé dans un kaki sourd avec des revers en fausse fourrure verte.

Les vêtements à motifs de roses anglaises côtoient des bottes en caoutchouc épaisses avec une touche équestre et des chaussures douillettes à bouts carrés en shearling et en fausse fourrure dans la collection automne-hiver 2023.

Il y avait également des tenues ornées de plumes dans des tons automnaux et des kilts plissés inspirés du tartan sur des pantalons.

Une version revisitée du motif du chevalier équestre a été soufflée sur des couvertures et des robes en bleu et blanc.

Les tenues étaient accessoirisées avec des bouillottes, des sacs garnis de duvet et de grandes écharpes.

Il y avait une absence notable de mannequins de renom qui défilaient, contrairement aux précédents événements Burberry qui ont vu des personnes comme Bella Hadid défiler sur le podium.

La fille de l'acteur Jude Law, Iris, et le fils de l'auteur-compositeur-interprète Liam Gallagher, Lennon, ont tous deux défilé lundi.

Les tenues de Lee sont essentielles à l'objectif du directeur général Jonathan Akeroyd de faire monter en gamme la marque vieille de 167 ans et d'attirer des consommateurs plus jeunes.

Le défilé de lundi fait suite au dévoilement du nouveau logo de Burberry : une police de caractères allongée plus élégante et une campagne imprégnée de "Britishness".

La campagne d'avant-première "Burberry Classics" publiée au début du mois, la première sous la direction créative de Lee, a ramené une refonte du motif du chevalier équestre de la marque et a mis en vedette des célébrités britanniques, notamment la star du football Raheem Sterling, le rappeur et MC Skepta et l'actrice Vanessa Redgrave.

Lee a précédemment créé un buzz chez Bottega Veneta en Italie avec des pochettes en cuir coussiné et des chaussures à talons. Il a remplacé Ricardo Tisci l'année dernière.