LegalPlace lance un package d'encadrement juridique des levées de fonds

Dans le cadre d'une communauté de services aux startups lancée par Estimeo, LegalPlace a annoncé le lancement du pack Raise'up destiné à accompagner les entrepreneurs dans leurs levées de fonds en amorçage notamment auprès de business angels.

Ce package, conçu en partenariat avec des experts en capital investissement, combine la technologie avancée de LegalPlace (permettant de générer de manière personnalisée l'ensemble des documents requis) et un accompagnement de proximité par des avocats expérimentés. Il permettra aux startups de se faire accompagner de manière efficace à des tarifs tenant compte de leurs contraintes financières, tout en leur apportant les meilleures pratiques de marchés (notamment en terme de clauses de pactes d'actionnaires) en matière de capital-amorçage.

LegalPlace entend par ce package simplifier la vie des jeunes pousses qui ne sont pas toujours armées pour faire face efficacement aux contraintes juridiques liées à leurs premières levées de fonds, notamment auprès de business angels.

