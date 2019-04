Léger mieux pour la cote de popularité de Macron

PARIS, 23 avril (Reuters) - La cote de popularité d'Emmanuel Macron a progressé de deux points ce mois-ci pour atteindre 32% d'opinions favorables, effaçant ainsi son recul de mars, selon le baromètre politique Odoxa pour France Inter, la presse régionale et L'Express publié mardi.

Le chef de l'Etat, qui était tombé à 27% d'opinions favorables en décembre au plus fort du mouvement des "Gilets jaunes", bénéficie d'un effet "Notre-Dame" sur sa gestion de l'incendie de la cathédrale de Paris mais aussi des annonces attendues sur les suites du "Grand Débat" dont la teneur a filtré dans la presse (réindexation des petites retraites sur l'inflation, baisse de l'impôt sur le revenu pour les personnes taxées aux premières tranches), souligne Odoxa.

Dans le même temps, la cote du Premier ministre Edouard Philippe est stable à 34% de bonnes opinions.

L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 1.003 personnes de 18 ans et plus interrogées en ligne les 17 et 18 avril. (Yann Le Guernigou, édité par Henri-Pierre André)