Léger rebond des prix à la production et à l'importation en mars

Zurich (awp) - L'indice des prix à la production et à l'importation a progressé en mars de 0,3% sur un mois. Le renchérissement des produits pétroliers est à l'origine de cette légère amélioration entamée au mois de février. En rythme annuel, un recul de 0,2% est enregistré.

Par rapport à mars 2018, l'indice des prix à la production a régressé de 0,5% tandis que celui des prix à l'importation s'est affiché à la hausse à 0,5%, selon le relevé publié lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les prix à la production comme à l'importation des produits pétroliers ont progressé par rapport au mois dernier et à mars 2018.

Côté production, les prix de la ferraille ont augmenté sur un mois, à l'inverse de ceux des produits alimentaires.

Côté importation, les prix des métaux non ferreux et des produits en contenant, ceux de l'habillement et des hydrocarbures ont gonflé par rapport au mois précédent, tandis que les ordinateurs et les préparations pharmaceutiques sont devenus meilleur marché.

