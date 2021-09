Léger recul des volumes à la Bourse suisse en août

Zurich (awp) - Les volumes et montants négociés en août à la Bourse suisse SIX se sont légèrement contractés comparés au mois précédent. Alors que les actions et obligations ont limité le recul, les ETF ont dégringolé pendant la période sous revue. Les titres adossés aux cryptomonnaies ont par contre décollé.

Au total, les montants négociés sur la place zurichoise ont atteint 84,6 milliards de francs suisses pendant le mois sous revue, en repli de 4,3% par rapport à juillet. Le nombre de transactions s'est également contracté, de 5,4% à 4,3 millions, a précisé l'exploitant de la Bourse helvétique mercredi dans un communiqué.

Le segment des actions, fonds et ETP a baissé de 2,4%, alors que les titres obligataires en francs suisses se sont contractés de 3,6% en terme de volumes. Les produits structurés et les warrants (-9,9%) ainsi que les EFT (-24,3%) ont affiché les plus importants replis.

Le volume négocié avec comme sous-jacent des devises électroniques a plus que doublé à 587,3 millions de francs suisses.

Depuis le début de l'année, les volumes échangés sur SIX ont chuté de 29,8% à 867,7 milliards de francs suisses, comparé à la même période en 2020 qui avait été marquée par une forte volatilité des marchés.

al/rp