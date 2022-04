Léger recul du taux des débiteurs à 6,33%

Zurich (awp) - Le taux de débiteurs a légèrement baissé l'an dernier en Suisse à 6,33% contre 6,45% en janvier 2021. Les cantons romands, Bâle-Ville et le Tessin conservent les taux les plus élevés, indique mercredi la société Crif dans son dernier relevé.

Le nombre de débiteurs a reculé passant de 559'985 en janvier 2021 à désormais 553'344.

Par canton, une grand disparité est observée. La Suisse romande, le canton de Bâle-Ville et le Tessin arrivent en tête, avec une augmentation de 10,5% pour Neuchâtel et 9,9% pour Genève, suivi de près par Bâle-Ville (8,4%) et le Tessin (7,8%).

Selon le document signé Crif, Appenzell Rhodes-Intérieures possèderait les meilleurs payeurs. Le canton enregistre un taux de débiteur de 1,6%.

L'institut souligne dans son communiqué la persistance de la pandémie. Il détermine le taux de débiteurs par la prise en compte de tous les particuliers qui font l'objet de poursuites à partir de la réquisition de continuation, des faillites et des actes de défaut de biens.

ib/jh