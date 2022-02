Léger renforcement de l'euro malgré la crise ukrainienne

New York (awp/afp) - L'euro se renforçait légèrement face au dollar mardi dans un marché des changes surveillant la crise en Ukraine et l'annonce de sanctions contre la Russie.

Vers 21H30 GMT, l'euro prenait 0,14% à 1,1327 dollar pour un euro.

Dans la nuit de lundi à mardi, Vladimir Poutine a donné pour instruction à son armée de se déployer dans les "républiques" séparatistes de Donetsk et Lougansk.

Alors que les Bourses et les matières premières ont vivement réagi, Kit Juckes, analyste chez Société générale, se demande si les "monnaies vont ignorer la crise ukrainienne".

Pour l'analyste, "si cela reste une crise régionale, le principal effet sur le marché mondial sera sur le prix de l'énergie", la Russie étant un grand exportateur de gaz.

L'euro et le yen pourraient donc en pâtir, puisque l'Union européenne et le Japon dépendent énormément du marché de l'énergie mondial.

La devise européenne était aussi soutenue mardi par un indicateur positif en Allemagne où le moral des entrepreneurs a progressé en février.

Le franc suisse, considéré comme une valeur refuge, cédait 0,63% face au dollar à 0,9217 franc suisse pour un dollar et 0,77% face à l'euro à 1,0440 franc suisse pour un euro.

Cours de mardi Cours de lundi 21H30 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1327 1,1311 EUR/JPY 130,34 129,78 EUR/CHF 1,0440 1,0359 EUR/GBP 0,8339 0,8316 USD/JPY 115,06 114,74 USD/CHF 0,9217 0,9159 GBP/USD 1,3583 1,3602

afp/rp