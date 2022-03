Léger repli des nouvelles immatriculations en février

Zurich (awp) - Après une timide progression en janvier, le marché automobile helvétique est reparti à la baisse en février. Les nouvelles immatriculations ont reculé de 2% en variation annuelle à 22'850 véhicules motorisés, selon le dernier relevé de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publié mardi.

L'évolution a cependant fortement différé selon le segment. Alors que les voitures de tourisme (+2,9%) et les véhicules de transport de personnes (+4,2%) ont poursuivi leur progression par rapport au même mois un an plus tôt, ceux destinés au transport de choses (-9,9%), agricoles (-30,3%) et industriels (-21,7%), ainsi que les motocycles (-15,5%) accusent des replis significatifs.

Principal contributeur avec 16'553 nouvelles immatriculations, le marché des voitures de tourisme a une nouvelle fois été porté par l'engouement pour les modèles à propulsion alternative. Les véhicules électriques (+75% à 2428 unités) ont été plébiscités, de même que les hybrides standard (+23% à 4153 unités) et rechargeables (+28% à 1487 unités).

Si elle reste la plus importante du secteur, la catégorie des voitures dotées d'un moteur à essence accuse un recul de 15%, et celle des modèles diesel de 19%, signalent les statisticiens fédéraux.

