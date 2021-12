Légère accélération de croissance en 2021, ralentissement en 2022

Zurich (awp) - Le Centre de recherches conjoncturelles zurichois KOF a révisé légèrement à la hausse ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) réel pour cette année à +3,5%, contre +3,4% précédemment. En revanche, il est un peu plus pessimiste pour l'année prochaine, avec +2,8% d'anticipé, contre +2,9% auparavant. Les économistes tablent sur une appréciation de l'inflation, mais un recul du chômage.

Les analystes de la BNS et de Credit Suisse escomptent respectivement un PIB à environ +3,5% et +4,0% cette année, et à environ +3,0% et +2,5% pour 2022. De son côté, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) anticipe +3,5% et +3,2%.

Les prévisionnistes du KOF évoquent une augmentation moyennes des prix à la consommation de 1% pour 2022, alors qu'ils anticipaient 0,8% en septembre, selon un communiqué diffusé mardi. Le taux de chômage à long terme devrait se situer à 2,4%, contre 2,7% prévus lors de la dernière étude.

md/al