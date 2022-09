Légère amélioration de la morale de paiement des entreprises

Zurich (awp) - Au premier semestre 2022, 19,0% des factures adressées à des clients commerciaux en Suisse ont été payées en retard. C'est mieux que ces dernières années marquées par la pandémie. En 2021, ce taux s'était inscrit à 19,7%, après 21,8% en 2020, toujours sur la première moitié de l'année.

Le retard moyen de paiement s'est en revanche allongé à 14,8 jours, contre 13,2 jours l'an dernier, écrit jeudi Dun & Bradstreet dans un communiqué.

Par secteur, c'est dans le commerce de détail que se trouvent les plus mauvais payeurs, avec un taux de retard de 35,7%. Mais l'automobile et l'édition-impression ne sont pas en reste, avec des taux de respectivement 32,1% et 31,3%. A l'opposé, les artisans sont les plus prompts à régler leurs factures, avec un taux de retard de 9,7%, devant le secteur de la finance et des assurances (10,4%).

Par canton, le podium des retards consacre Bâle-Ville, où 38,8% des entreprises ne payent pas à temps les factures qui leur sont adressées. Le Tessin et Zoug suivent avec des taux de respectivement 26,8% et 26,7%, quasiment ex aequo. Pire canton de Suisse romande, Vaud figure à la cinquième place avec 20,5%.

Les sociétés du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures sont les meilleures élèves, avec un taux de retard de seulement 9,0%.

rq/buc