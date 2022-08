Légère baisse du chiffre d'affaires trimestriel pour les produits structurés

Zurich (awp) - Le chiffre d'affaires trimestriel des produits structurés en Suisse a légèrement reculé au deuxième trimestre, perdant un milliard par rapport au premier, à 57 milliards. Environ 72% du chiffre d'affaires a été réalisé avec des produits non cotés, indique l'association professionnelle SSPA jeudi.

"La robustesse du chiffre d'affaires global démontre que le marché des produits structurés offre aux investisseurs une stabilité même dans un environnement de marché volatil", a déclaré le président de la SSPA Markus Pfister, cité dans le communiqué.

Les produits d'optimisation de la performance ont représenté la plus grande part du chiffre d'affaires (42%), suivis par les produits levier (26%). Les produits de protection du capital et de participation ont pesé pour respectivement 20% et 10% du chiffre d'affaires.

Les produits actions sont toujours la classe d'actifs dominante avec 47% du chiffre d'affaires.

La statistique a été compilée à partir des données des membres de la SSPA que sont la Banque cantonale vaudoise (BCV), Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs, Julius Bär, Leonteq, Raiffeisen Suisse, Société Générale, UBS, Vontobel et la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Ces établissements représentent la majeure partie du marché suisse.

