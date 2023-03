Zurich (awp) - Le nombre de personnes à la recherche d'un emploi s'est maintenu à un niveau très faible en Suisse en février et devrait le rester encore quelque temps. Le taux de chômage s'est inscrit à 2,1%, en léger recul (-0,1 point) par rapport au mois précédent, selon le dernier relevé du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) publié mardi.

A la fin du mois sous revue, 98'452 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 2324 de moins qu'en janvier. En rythme annuel, le recul a été de 19'518 personnes (-16,5%), précise l'administration fédérale.

En décembre dernier, le taux de chômage avait déjà atteint 2,1% sur un mois. En septembre et en octobre, il était même descendu jusqu'à 1,9%, son plus bas niveau depuis plus de 20 ans. Au contraire, il était ressorti à 2,6% en février 2022, et même à 3,7% en février 2021.

Le nombre de demandeurs d'emploi en février se monte à 166'763 personnes, en baisse de 2753 par rapport au mois précédent et de 35'146 (-17,4%) sur un an. Le nombre de places vacantes a augmenté de 3191 à plus de 55'000, dont plus de 33'000 faisant l'objet d'une obligation d'annonce en raison de leur appartenance dans un secteur dont le taux de chômage dépasse le seuil de 5% à l'échelle nationale.

Le marché du travail a connu un début d'année éminemment positif, a déclaré en téléconférence Boris Zürcher, chef de la Direction du travail au sein du Seco. Selon lui, le taux de chômage devrait continuer à baisser à l'approche de l'été pour des raisons saisonnières, et pourrait même repasser sous le seuil des 2% dès le printemps.

Embellie durable

Ces "très bonnes" perspectives sont réjouissantes tant pour les personnes qui reprennent une activité que celles débutant dans la vie professionnelle après leur formation, a poursuivi le responsable, évoquant une situation qui devrait "perdurer encore quelque temps", pour peu que le contexte conjoncturel se maintienne.

Même les secteurs habituellement soumis à des fluctuations saisonnières, comme la construction, l'agriculture et l'hôtellerie-restauration ont connu une évolution positive. Ajusté de cet effet, le taux de chômage est resté quasiment stable par rapport à janvier, à 1,9%, correspondant à 86'900 personnes.

Boris Zürcher a par ailleurs souligné le faible nombre de chômeurs de longue durée, qui avoisine les 13'000. Cet indicateur, qui recense les personnes au chômage depuis plus d'un an a baissé pour le 20e mois consécutif, a assuré le responsable, signalant qu'il y a un an, ils étaient deux fois plus nombreux qu'aujourd'hui.

Selon les données provisoires fournies par les caisses de chômage, 2704 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage en décembre 2022. Ce même mois, 1508 ont perçu des prestations pour chômage partiel (RHT), contre 6288 en décembre 2021.

buc/jh/ck