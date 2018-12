Légère hausse de l'indice des prix à la construction en avril-octobre (OFS)

Zurich (awp) - L'indice des prix à la construction a augmenté de 0,3% entre avril et octobre à 99,3 points, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Sur un an, les tarifs dans le secteur on progressé de 0,6%.

Dans le bâtiment, la hausse des prix a atteint 0,2% entre avril et octobre et 0,6% comparé à octobre 2017. La croissance par rapport au semestre précédent s'explique principalement par une augmentation des tarifs des ouvrages métalliques, la menuiserie et les honoraires. La maçonnerie, la construction en acier et en bois sont par contre devenus meilleur marché, a détaillé l'OFS dans un communiqué.

Hormis le Nord-ouest et Zurich, les prix ont augmenté dans toutes les grandes régions. La plus importante a été enregistrée dans l'Espace Mittelland (+0,5%).

Le secteur du génie civil a pour sa part vu l'indice des prix croître de 0,9% entre avril et octobre et de 0,6% sur un an. Les prix ont augmenté dans toutes les grandes régions, à l'exception de la région lémanique et du Tessin. La hausse la plus importante a été constatée dans l'Espace Mittelland (+2,0%) alors que la plus forte baisse (-0,3%) a été enregistrée au Tessin.

al/jh