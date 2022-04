Légère hausse des actions malgré les craintes économiques et géopolitiques

PARIS, 27 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes montent avec prudence mercredi au début d'une séance marquée par une pluie de résultats de sociétés diversement appréciés et sur fond de préoccupations persistantes sur l'économie et la guerre en Ukraine. À Paris, le CAC 40 gagne 0,4% à 6.440,32 points vers 08h25 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,19% et à Francfort, le Dax avance de 0,44%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,42%, le FTSEurofirst 300 de 0,03% et le Stoxx 600 de 0,37%. Gazprom a complètement interrompu ses livraisons de gaz à la Bulgarie et à la Pologne pour défaut de paiement des livraisons en roubles, a annoncé mercredi le géant russe de l'énergie, marquant une escalade majeure de Moscou en représailles aux sanctions occidentales imposées depuis le début de son offensive en Ukraine. Stephen Innes, stratège chez SPI Asset Management, n'est pas particulièrement surpris par la décision russe mais plutôt par le moment choisi par Moscou "alors que les craintes de 'stagflation' se manifestent à nouveau". Les incertitudes sur les livraisons de gaz russe s'ajoutent à celles sur le ralentissement économique mondial, le resserrement monétaire des banques centrales et la crise sanitaire en Chine. Le secteurs des ressources de base (+1,66%) signe la plus forte hausse, la perspective d'un soutien accru de la Chine à son économie, qui risque d'être mise à mal par le COVID-19, favorisant la progression des métaux. Parmi les résultats du jour, Dassault Systèmes (+3,56%), Michelin (+3,27%), Clariant (+9,98%), Worldline (+4,65%) ou encore Lloyds (+2,68%) sont en hausse après leurs publications trimestrielles. Dans le rouge, Atos cède 0,90% après la baisse de 2,4% en données organiques de son chiffre d'affaires trimestriel et Schneider perd 0,62% après avoir annoncé, à l'occasion de la publication de ses ventes du premier trimestre, la cession ses activités en Russie. A Francfort, Deutsche Bank abandonne 4,39% après avoir averti que la guerre en Ukraine pourrait peser sur ses résultats annuels tandis que son concurrent Commerzbank gagne 3,1% grâce à un chiffre d'affaires et un bénéfice opérationnel trimestriels au-dessus des attentes. Hors résultats, Thales lâche 2,19% après avoir annoncé sa mise en examen, que le groupe conteste, dans le cadre d'une affaire de corruption présumée en Malaisie. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)