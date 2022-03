Légère hausse des loyers proposés en février

Zurich (awp) - Les loyers proposés en Suisse ont à nouveau connu un léger renchérissement en février. Par rapport au mois précédent, l'indice élaboré par le portail immobilier Homegate et la Banque cantonale de Zurich (ZKB) a augmenté de 0,3 point pour atteindre 117,0 points.

La variation des loyers oscille entre +2,15% dans le canton des Grisons et -0,56% dans le canton de Zoug. Appenzell (+1,65%), Glaris (+1,17%), Schwyz (+1,06%) et le Valais (+1,02%) ont également enregistré une hausse de plus de 1% pendant le mois sous revue. Sinon, les valeurs sont stables ou en légère hausse dans la plupart des cantons, comme en janvier, indiquent les auteurs du relevé publié lundi.

Les prix ont augmenté dans toutes les villes étudiées, à l'exception de Berne (-0,57%) et de Saint-Gall (-0,19%). Les hausses les plus marquées ont été enregistrées à Lausanne (+1,70%) et à Lugano (+1,41%), alors que les loyers proposés ont augmenté moins fortement dans le canton de Vaud (+0,79%) et même diminué au Tessin (-0,10%).

buc/fr