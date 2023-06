Zurich (awp) - Le nombre de postes à pourvoir a affiché une légère progression en mai, principalement portée par le secteur immobilier et énergétique, selon une étude publiée mardi par le cabinet de placement Michael Page.

Les annonces d'emplois vacants en Suisse ont augmenté pendant le mois sous revue de 1,2% sur un an. Comparé à avril, elles ont par contre reculé de 1,4%, un "effet saisonnier" qui s'explique par la retenue des entreprises avant les vacances d'été, a souligné Michael Page.

Par secteurs, les spécialistes de l'immobilier restent activement recherchés avec une envolée de 23,5% sur un an du nombre d'offres d'emplois publiées, selon un communiqué. Le domaine de l'énergie et de l'approvisionnement est également en mal d'effectifs (+18,7%), ainsi que celui des techniques environnementales (+9,8%).

Le secteur de l'alimentaire freine par contre la cadence (+2,8%), alors que celui du marketing et de la communication ont même freiné les embauches (-1,3%).

La Suisse primitive reste la plus demandeuses en emplois, avec une hausse de 6% des offres de postes, suivie par le nord-ouest (+4,4%) et l'est (+2,6%) du pays. Zurich, capitale économique du pays, a par contre enregistré une décrue (-3,1%), tout comme la région lémanique (-1,4%).

al/jh