Ottawa (awp/afp) - Le taux de chômage au Canada a légèrement augmenté (+0,2 point) à 6,4% en juin, a annoncé vendredi Statistique Canada, l'embauche ayant stagné dans un contexte de forte croissance démographique.

L'économie canadienne a perdu 1400 emplois en juin, un résultat plus faible que prévu après que la situation de l'emploi au Canada ait peu changé en mai, a déclaré dans une note de recherche Royce Mendes, analyste chez Desjardins.

"La forte hausse du taux de chômage (par rapport à son niveau le plus bas de 4,8 % en juillet 2022) amènera de nombreuses personnes à se demander si le Canada est entré en récession", a-t-il poursuivi.

Le taux de chômage suit une tendance à la hausse au pays depuis avril 2023. Statistique Canada a mentionné dans un communiqué que "les gens ont de plus en plus de difficultés à trouver un emploi sur le marché du travail actuel".

L'agence a expliqué que la proportion de chômeurs de longue durée a augmenté parallèlement à la hausse du taux de chômage. 17,6% des chômeurs l'étaient depuis 27 semaines ou plus en juin, une hausse de 4% sur un an. Le phénomène touche particulièrement les personnes âgées de 55 ans ou plus.

Le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans a également progressé en juin, les jeunes hommes étant les plus touchés, pour atteindre son plus haut taux depuis septembre 2014.

Les salaires ont de leur côté continué à augmenter à un rythme soutenu.

Dans l'ensemble, le nombre de personnes travaillant dans les transports et l'entreposage, ainsi que dans l'administration publique, a diminué en juin. Le nombre de personnes employées dans l'hébergement et la restauration, ainsi que dans l'agriculture, a quant à lui augmenté.

La population du Canada a dépassé les 41 millions d'habitants le 1er avril, en hausse d'un million au cours des dix derniers mois en raison de l'augmentation de l'immigration.

afp/rp