Le taux de chômage au Canada a légèrement augmenté (+0,1 point) à 6,2% en mai alors que 27.000 nouveaux emplois ont été créés à travers le pays, a annoncé vendredi Statistique Canada.

Sur un an, le taux de chômage est en hausse de 0,9 point et l'emploi a peu varié après avoir largement augmenté le mois précédent.

Environ 90.000 emplois avaient été créés en avril.

Le taux d'emploi a diminué de 0,1 point de pourcentage pour s'établir à 61,3 %.

Chez les jeunes, ce taux a suivi "une forte tendance à la baisse" en s'établissant à 55,6% contre un taux moyen de 58,2% observé de 2017 à 2019, avant la pandémie de COVID-19. Statistique Canada a observé une tendance similaire chez les étudiants.

L'emploi a augmenté en mai dans les secteurs de la santé et de l'assistance sociale (+30.000), de la finance, des assurances et de l'immobilier (+29.000), des services aux entreprises, aux bâtiments et autres services de soutien (+19.000), ainsi que des services d'hébergement et de restauration (+13.000).

Parallèlement, il a diminué dans les secteurs de la construction (-30.000), du transport et de l'entreposage (-21.000) et des services publics (-5.400).

La plupart des nouveaux emplois étaient des emplois à temps partiel, tandis que ceux à temps plein ont légèrement diminué.

La croissance des salaires a continué de s'accélérer, atteignant 5,1% sur un an, contre 4,7% en avril.

La population du Canada a dépassé les 40 millions d'habitants en janvier, soit 1,3 million de plus que l'année précédente, ce qui représente le taux de croissance démographique le plus élevé du pays depuis 1957, en grande partie grâce à l'immigration.

