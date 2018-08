Légère hausse en juillet des nouvelles mises en circulation

Zurich (awp) - Les nouvelles mises en circulation de véhicules routiers ont légèrement progressé en juillet sur un an de 1,1% à 33'844 unités, avec une hausse particulièrement marquée pour les bus et les utilitaires. Les immatriculations de motos sont par contre toujours à la peine.

Les voitures, plus important contingent sur l'ensemble du parc routier, ont affiché une progression de 2,2% à 25'121 véhicules nouvellement mis en circulation pendant le mois sous revue. Alors que les moteurs essence ont vu leurs immatriculations progresser de 13%, celles des diesels ont chuté de 18%. Les hybrides ont bondi de 44% aux dépends des électriques (-9%).

Depuis le début de l'année, les voitures affichent cependant un repli de 0,5%, a détaillé mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les véhicules utilitaires ont quant à eux enregistré une hausse de 8,4% à 2983 véhicules et les bus un bond de 9% à 531. Entre janvier et juillet, les deux catégories affichent des évolutions respectives de -0,6% et +3,3%.

Le segment des motos continue de souffrir avec une chute de 11,1% à 4537 des nouvelles immatriculations pendant le mois sous revue. La baisse s'élève à 8,9% depuis le début de l'année.

