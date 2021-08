Légère révision à la baisse des prévisions économiques (BAK)

Zurich (awp) - Les économistes de BAK Economics ont légèrement revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour cette année, estimant que "le contexte mondial se redresse de manière moins dynamique que prévu".

L'institut bâlois table désormais sur un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) helvétique de 3,7% cette année, contre +3,9% dans ses précédentes estimations, a-t-il annoncé vendredi.

"Les chiffres du PIB pour les Etats-Unis et l'Allemagne sont bien en dessous des attentes et la production mondiale ne suit pas actuellement le rythme de la forte demande, en raison de goulets d'étranglement dans l'approvisionnement en biens intermédiaires et matériels", notamment dans le secteur automobile, ont souligné les économistes de BAK Economics.

Mais selon ces derniers, "les perspectives de reprise économique restent intactes". Les spécialistes ont ainsi revu en hausse leurs attentes pour 2022, tablant désormais sur un PIB en hausse de 3,3%, contre +3,2% auparavant.

La propagation du variant Delta ne représente pas un risque supplémentaire pour la croissance. Selon BAK Economics, "les données recueillies à ce jour montrent que les vaccins existants offrent une protection efficace contre la progression de la maladie grave et que, par conséquent, de nouvelles fermetures ne seront plus nécessaires".

En matière d'emploi, les spécialistes rhénans s'attendent à ce que le taux de chômage atteigne 3,1% cette année, en infime recul par rapport à 2020 où il avait affiché 3,2%. En 2022, cet indicateur devrait encore reculer à 2,7%.

