Legg Mason/ClearBridge Investments affiche un optimisme prudent sur les actions

L’économie américaine traverse-t-elle un ralentissement passager ou une récession va-t-elle survenir ? Quel que soit le résultat, l’histoire suggère que les actions vont continuer leur progression dans les mois à venir, et celle-ci sera accompagnée d’une hausse de la volatilité, indique ClearBridge Investments, filiale de Legg Mason. Au second semestre 2019, le gérant agira avec prudence dans les domaines les plus à risque, tant du point de vue commercial que du point de vue du ralentissement de la croissance mondiale.ClearBridge Investments prend la technologie, par exemple : le secteur de l'équipement est très exposé en Chine, et des domaines comme les semi-conducteurs ont été sévèrement touchés. Les logiciels, quant à eux, sont beaucoup moins affectés par ce qui se passe en Chine. Même si le marché peut s'effondrer ou si la technologie peut subir des pressions, les logiciels sont un domaine à conserver, voire à développer, en raison de la volatilité.Au cours de la dixième année d'un marché haussier, peu d'actions offrent à la fois des valorisations raisonnables et des éléments fondamentaux solides, rappelle le gérant. Ce qui semble attrayant est un peu polémique, comme les sous-secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques des soins médicaux, qui continuent de subir une pression sur les prix et sur les changements apportés au système de santé général .Un autre secteur dans lequel ClearBridge Investments décèle des opportunités : les oléoducs. Les entreprises du secteur de l'énergie s'interrogent sur la demande mondiale et son incidence sur les prix des matières premières. Cependant, tant que les prix restent dans une certaine fourchette, les sociétés pipelinières peuvent prospérer. Après avoir souffert d'un marché baissier pendant plusieurs années, elles offrent, selon le gérant, des rendements attrayants à des valorisations modérées.