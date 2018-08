Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Legg Mason Inc vient d’étoffer sa gamme de fonds obligataires sans contraintes en lançant le Legg Mason Brandywine Global Enhanced Absolute Return Fund. Domicilié à Dublin, il cherche à générer des performances absolues positives quelles que soient les conditions de marché et à surperformer l'indice FTSE 3-Month T-Bill de 600 points de base par an (net de frais) sur une période glissante de 36 mois.Les gérants (David Hoffman, Steve Smith, Jack McIntyre et Anujeet Sareen) pilotent un portefeuille concentré constitué des meilleures idées d'investissement de Brandywine Global sur les marchés obligataires internationaux, en donnant la priorité à la dette souveraine et aux devises. Compte tenu de son approche, l'équipe cherche à exploiter trois sources majeures d'alpha : l'exposition géographique, l'exposition aux devises et au crédit.Ils utilisent un processus d'investissement macro top-down axé sur le niveau des valorisations pour initier des positions acheteuses ou vendeuses sur des pays ou des devises, et définir leurs allocations aux autres segments des marchés obligataires.La duration globale du portefeuille peut évoluer dans une fourchette allant de -10 à +10 ans, ce qui permet de générer des performances positives dans un environnement de hausse des taux.L'équipe investira essentiellement sur les segments investment grade et non-investment grade des marchés internationaux de la dette souveraine, mais elle pourra prendre des positions sur la dette d'entreprise et le crédit structuré si elle identifie des opportunités intéressantes.Les positions longues sont concentrées sur 10 à 20 marchés présentant les potentiels de performance les plus élevés et le processus de pondération géographique tient compte des facteurs fondamentaux, des tendances à long terme, des contextes politique et monétaire et des risques conjoncturels.Au lancement du fonds, les trois pondérations géographiques les plus importantes sont les États-Unis (39,2 %), le Mexique (13,9 %) et la Malaisie (6,7 %). Les principales devises traitées sont le dollar américain (48,6 %), le peso mexicain (13,9 %) et la couronne suédoise (12,2 %).La gestion active des devises ne fait l'objet d'aucune couverture et porte essentiellement sur les taux d'intérêt réels, les valorisations des devises et leur impact sur la conjoncture économique et l'inflation.