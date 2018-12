Legg Mason ouvre un bureau à Dublin

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Legg Mason a ouvert un bureau de Legg Mason Investments à Dublin, fidèle à son engagement de longue date en Irlande. La société de gestion établit ainsi une plateforme centrale de services pour tous ses investisseurs européens dans un contexte post-Brexit. Le gérant d'actifs international, qui compte déjà près de 80 fonds domiciliés à Dublin, a inauguré les nouveaux bureaux de LMI Ireland, situés au Number One Ballsbridge, en présence de Joe Sullivan, PDG de Legg Mason.La nouvelle équipe de Dublin, dirigée par Penny Kyle, comptera six collaborateurs à compter du mois de janvier et d'autres recrutements sont prévus en 2019. Ses fonctions couvriront la supervision des investissements, la gestion financière et les risques.