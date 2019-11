Législatives anticipées en Espagne, nouveau Parlement fragmenté en vue

(Actualisé avec participation à 13h00 GMT)

par Nathan Allen et Ingrid Melander

MADRID, 10 novembre (Reuters) - Les Espagnols étaient appelés aux urnes dimanche pour la deuxième fois en sept mois dans le cadre d'élections législatives anticipées qui devraient aboutir à un Parlement encore plus fragmenté que le précédent et à une nouvelle percée de l'extrême droite.

L'Espagne peine à se doter d'un gouvernement stable depuis 2015 et l'émergence de nouveaux partis consécutive à la crise financière, qui ont bouleversé une scène politique jusque-là dominée par les socialistes et les conservateurs.

Ces législatives, les quatrièmes en autant d'années, ont été annoncées en septembre, lorsque le Parlement a refusé d'accorder sa confiance au président du gouvernement sortant, le socialiste Pedro Sanchez, qui n'a pas été en mesure de former une coalition.

Le Parti socialiste ouvrier (PSOE) est arrivé en tête du scrutin d'avril sans atteindre la majorité au Parlement, où le parti d'extrême droite Vox a fait son entrée.

"Il n'y a que deux options: voter pour les socialistes afin d'avoir un gouvernement, ou voter pour tout autre parti pour empêcher l'Espagne d'avoir un gouvernement progressiste", a dit Pedro Sanchez lors de son ultime meeting de campagne, vendredi à Barcelone.

D'après les sondages, le PSOE arrivera à nouveau en tête, mais obtiendra encore moins de sièges qu'en avril, tandis que le Parti populaire (PP) devrait en gagner et que Vox pourrait devenir la troisième formation politique du pays.

LASSITUDE

Une chose est sûre: les électeurs sont fatigués de se rendre aux urnes, au terme d'une année marquée également par des élections régionales et européennes. Certains partis pourraient se montrer plus enclins à former une coalition gouvernementale pour écarter le spectre d'un nouveau scrutin.

"Nous ne devrions pas nous trouver dans cette situation, avec la tenue de nouvelles élections. Ils auraient dû conclure un accord. C'est une perte d'argent pour l'Espagne et tous les Espagnols", a déploré Santiago Romero, un retraité madrilène.

A 13h00 GMT, le ministère de l'Intérieur faisait état d'une participation de 37,9%, alors qu'elle était de 41,5% à la même heure lors du scrutin d'avril.

Si les sondages indiquent que l'issue la plus probable est celle d'un gouvernement dirigé par les socialistes, l'identité du ou des alliés éventuels du PSOE reste incertaine, de même que la durée de vie du futur exécutif avec un Parlement ultra-fragmenté.

De nombreux électeurs ont dit être encore indécis avant le scrutin, ce qui laisse envisager une multitude de scénarios.

Les bureaux de vote doivent fermer à 19h00 GMT. Des résultats partiels sont attendus dans la soirée et le dépouillement devrait s'achever avant minuit.

La campagne électorale a été éclipsée par les violentes manifestations qui ont éclaté le mois dernier en Catalogne après la condamnation à de lourdes peines de prison de neuf dirigeants séparatistes pour la tentative de sécession de 2017.

De nouveaux rassemblements ont eu lieu à Barcelone samedi. Les autorités à Madrid ont dépêché 2.500 agents de la police nationale en renfort en Catalogne à l'occasion du scrutin.

Au total, plus de 92.000 policiers seront mobilisés dimanche à travers le pays. (avec Clara-Laeila Laudette, Leon Malherbe et Elena Rodriguez; Jean Terzian et Jean-Philippe Lefief pour le service français)