Lego doit innover pour résister à l'ère du numérique

Zurich (awp) - Lego, nul besoin de présenter ces petites pièces colorées permettant aux enfants de laisser libre cours à leur imagination. Mais que peuvent-ils donc bien leur trouver à l'heure des jeux vidéo? Le fabricant danois des célèbres briques en plastique est conscient de ce défi et tente de faire le pont avec le monde numérique pour continuer de rester dans la danse.

"Nous sommes conscients de ces tensions entre l'ancien et le nouveau monde", a déclaré à AWP Karen Pascha-Gladyshev, responsable de Lego pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. La marque cherche continuellement à s'adapter aux changements des habitudes de jeux des enfants.

"Ce que nous observons, c'est que jouer à des jeux numériques est très différents selon qu'on soit enfants ou adultes". Les mondes numérique et physique sont beaucoup plus mélangés et "aucune différence n'est faite entre une pièce de Lego et un téléphone".

Avec une part de marché de plus de 19%, la Suisse est devant l'Allemagne, où la marque ne détient qu'environ 17%. "Toutefois, nous avons perdu l'année dernière 0,4 point de pourcentage en part de marché en Suisse", une tendance observée uniquement sur le marché helvétique. "Le seul moyen de regagner cette part de marché est de rendre Lego plus présent". Il appartiendra au département marketing de trouver un moyen, a-t-elle ajouté.

Le Lego, pièce maîtresse

Pour que le lego reste la pièce maîtresse, il convient d'intégrer la brique dans le monde numérique. "Nous devons en permanence nous adapter aux nouvelles tendances pour rester pertinents pour les enfants".

Lego a un taux de renouvellement annuel de 60%. Cela signifie que plus de la moitié des collections est renouvelées ou changées chaque année. Noël et Pâques sont les moments clés de l'année pour Lego, les fêtes où les enfants sont souvent gâtés. "Même si les activités se sont bien déroulées jusqu'à l'hiver, si Noël est un peu plus faible que l'année précédente, cela se remarque directement".

En outre, la stimulation de la créativité continuera de rester importante. "Le lego restera la pièce maîtresse et nous relierons les mondes numériques et physiques encore plus nettement".

Ce qui est sûr, c'est que le lego en 2030 sera produit avec des matériaux durables. "Il y a quatre ans, Lego a constitué une équipe de 100 collaborateurs avec un budget d'un milliard de couronnes danoises, pour pouvoir développer le lego du futur", s'est félicitée Mme Pascha-Gladyshev.

hr/ra/ol/jh