Legrand : Acquisition de Netatmo1, leader français de la maison intelligente

Legrand renforce sa présence dans l’Internet des objets et franchit une nouvelle étape majeure dans le déploiement de son programme Eliot de solutions connectées

Legrand (Paris:LR) poursuit sa stratégie de croissance externe et annonce aujourd’hui la signature d’un accord pour l’acquisition1 de Netatmo, leader français des objets connectés pour la maison, dont le Groupe était déjà actionnaire depuis 20152.

Créé en 2011, Netatmo conçoit des objets simples et intelligents pour une maison plus sûre et plus confortable. La société a lancé de nombreux produits et accessoires dans le domaine de la maison intelligente, commercialisés à travers le monde. Par ailleurs, l’entreprise conçoit à travers son programme de collaboration avec les industriels du bâtiment « with Netatmo », des solutions intelligentes qui s’intègrent à l’infrastructure de la maison. Netatmo a ainsi co-développé aux côtés de Legrand plusieurs solutions de pilotage de la maison connectée, telles que Céliane with Netatmo et Living Now with Netatmo, particulièrement bien accueillies par le marché.

L’acquisition de Netatmo, dont la marque sera intégrée au portefeuille du Groupe, permettra à Legrand de renforcer sa présence sur le marché de la maison intelligente, et d’accélérer le développement de son programme Eliot de solutions connectées :

Le Groupe va enrichir son offre avec de nouvelles catégories de produits connectés pour la maison, complémentaires des siennes et à fort potentiel.

Le Groupe va élargir sa base de produits connectés grâce aux 1,3 millions de produits actifs Netatmo.

Les 130 ingénieurs de Netatmo apporteront aux équipes de R&D de Legrand leurs compétences dans les domaines de l’Intelligence Artificielle, de l’intégration du logiciel au produit et de l’expérience utilisateur. Fred Potter, Fondateur et Président de Netatmo, deviendra Chief Technology Officer (CTO) du programme Eliot de Legrand, et contribuera à la conception des solutions connectées Legrand et Netatmo.

Basée à Boulogne-Billancourt (région parisienne), Netatmo emploie près de 225 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 45 M€.

Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré : « Legrand se réjouit d’accueillir les équipes de Netatmo dont le Groupe a pu apprécier le talent et le dynamisme à l’occasion d’un co-développement particulièrement fructueux, concrétisé par les lancements réussis de Céliane with Netatmo, Living Now with Netatmo ou encore dooxie with Netatmo. Les expertises combinées de Legrand et de Netatmo dans le domaine de l’IoT permettront d’accélérer le développement de nos offres connectées à forte valeur d’usage. »

Fred Potter, Fondateur et Président de Netatmo, a ajouté : « L’acquisition de Netatmo par Legrand concrétise la promesse de la maison intelligente et notre ambition de voir nos solutions adoptées par le plus grand nombre. Nos équipes vont continuer à développer de nouveaux produits et à mettre à jour les produits existants avec le même soin afin d’offrir la meilleure expérience de la maison intelligente à nos utilisateurs. »

AGENDA FINANCIER :

Résultats annuels 2018 : 14 février 2019

Début de la « quiet period1 » le 15 janvier 2019

Résultats du premier trimestre 2019 : 2 mai 2019

Début de la « quiet period1 » le 2 avril 2019

Assemblée Générale des actionnaires : 29 mai 2019

A PROPOS DE LEGRAND

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux, ainsi que ses marques reconnues telles que Legrand, BTicino ou encore Cablofil, en font une référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de plus de 5,5 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40.

(code ISIN FR0010307819).

http://www.legrand.com

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel.

www.legrand.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes

1 Transaction soumise aux conditions suspensives d’usage.

2 En novembre 2015, Legrand a annoncé sa participation à une levée de fonds de 30 M€ au total, aux côtés notamment de Bpifrance et d’Iris Capital, investisseurs historiques de Netatmo.

1 Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats.

