Legrand : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Legrand (Paris:LR) à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 21 500 titres

- 23 128 324,76 €

Au cours du premier semestre 2019, il a été négocié un total de :

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 978

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 877

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 355 053 titres pour 20 738 000,46 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 683 772 titres pour 40 526 428,31 €

Il est rappelé :

que lors du dernier bilan du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 350 219 titres

- 3 357 352,31 €

Au cours du deuxième semestre 2018, il a été négocié un total de :

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 204

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 663

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 745 358 titres pour 43 387 529,10 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 485 139 titres pour 29 157 173,20 €

que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 0 titres

- 7 000 000 €

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 978 355 053 20 738 000,46 1 877 683 772 40 526 428,31 02/01/2019 36 13 781 675 544,62 - - - 03/01/2019 7 5 000 240 500,00 11 1 000 48 150,00 04/01/2019 - - - 33 8 000 392 400,00 07/01/2019 - - - 2 2 000 99 460,00 08/01/2019 11 2 005 97 823,95 16 6 500 324 155,00 09/01/2019 - - - 20 2 500 126 000,00 10/01/2019 30 2 000 101 760,00 - - - 14/01/2019 41 17 000 853 740,00 - - - 15/01/2019 2 1 000 50 080,00 8 2 000 101 260,00 16/01/2019 14 4 500 224 820,00 9 3 000 151 080,00 17/01/2019 5 5 000 252 500,00 - - - 18/01/2019 - - - 4 5 505 280 755,00 21/01/2019 19 2 500 127 300,00 8 1 000 51 180,00 22/01/2019 3 1 500 76 500,00 1 500 25 550,00 23/01/2019 7 2 000 101 600,00 1 1 021 52 581,50 25/01/2019 - - - 23 15 710 818 176,80 28/01/2019 6 2 500 129 100,00 - - - 29/01/2019 - - - 8 1 269 66 343,32 31/01/2019 12 2 500 129 300,00 - - - 01/02/2019 - - - 3 2 500 130 900,00 04/02/2019 6 1 000 52 080,00 13 2 500 130 950,00 05/02/2019 - - - 85 24 373 1 290 306,62 06/02/2019 3 500 26 560,00 30 13 627 726 182,83 07/02/2019 18 10 000 527 000,00 - - - 08/02/2019 12 5 000 260 500,00 - - - 11/02/2019 9 2 000 104 140,00 5 2 000 105 060,00 12/02/2019 - - - 11 5 000 265 650,00 13/02/2019 6 1 000 52 880,00 8 2 000 107 120,00 14/02/2019 - - - 29 25 000 1 396 000,00 15/02/2019 - - - 68 24 500 1 389 885,00 18/02/2019 - - - 11 3 000 175 470,00 19/02/2019 - - - 72 15 000 861 750,00 20/02/2019 - - - 17 11 500 666 885,00 21/02/2019 - - - 32 12 000 697 440,00 22/02/2019 - - - 15 6 500 379 665,00 25/02/2019 - - - 26 3 000 176 460,00 26/02/2019 - - - 35 18 500 1 089 465,00 27/02/2019 14 3 000 174 300,00 - - - 28/02/2019 6 2 000 115 080,00 13 2 000 115 940,00 01/03/2019 - - - 1 1 000 58 180,00 04/03/2019 - - - 8 4 000 235 800,00 05/03/2019 4 1 000 58 400,00 - - - 07/03/2019 12 4 000 232 600,00 - - - 08/03/2019 5 619 35 840,10 - - - 11/03/2019 1 381 22 059,90 10 1 381 81 009,46 12/03/2019 - - - 10 3 000 176 850,00 13/03/2019 - - - 59 19 619 1 172 431,44 14/03/2019 - - - 9 7 500 450 675,00 15/03/2019 - - - 59 22 500 1 356 975,00 19/03/2019 - - - 10 2 000 120 880,00 20/03/2019 9 2 500 150 250,00 3 8 000 484 000,00 22/03/2019 22 11 000 648 340,00 - - - 25/03/2019 6 5 000 294 100,00 - - - 26/03/2019 17 7 000 407 190,00 32 7 000 411 040,00 29/03/2019 - - - 15 9 500 564 585,00 01/04/2019 4 2 000 119 700,00 17 8 000 480 720,00 02/04/2019 2 1 033 62 186,60 13 4 000 241 640,00 03/04/2019 24 8 718 529 182,60 67 21 751 1 323 765,86 04/04/2019 6 1 000 61 300,00 10 3 000 184 530,00 05/04/2019 - - - 13 4 000 246 200,00 08/04/2019 - - - 33 10 000 616 600,00 09/04/2019 19 5 439 333 791,43 9 5 000 308 500,00 10/04/2019 - - - 33 13 000 799 370,00 11/04/2019 - - - 48 16 000 988 480,00 12/04/2019 - - - 32 7 000 434 210,00 15/04/2019 - - - 27 7 000 434 840,00 16/04/2019 - - - 28 13 000 812 890,00 17/04/2019 - - - 15 7 000 442 470,00 18/04/2019 - - - 30 9 000 576 720,00 23/04/2019 - - - 8 2 000 129 200,00 24/04/2019 - - - 3 1 000 64 800,00 25/04/2019 7 3 000 192 090,00 7 3 000 192 810,00 26/04/2019 2 1 000 64 000,00 6 2 000 128 600,00 29/04/2019 3 1 000 64 500,00 55 15 000 976 050,00 30/04/2019 - - - 7 3 000 197 100,00 02/05/2019 52 22 000 1 385 780,00 3 1 000 63 500,00 03/05/2019 5 1 000 62 000,00 - - - 06/05/2019 58 18 561 1 139 831,01 - - - 07/05/2019 20 7 000 430 290,00 15 8 000 493 200,00 08/05/2019 29 7 939 486 025,58 13 5 000 308 500,00 09/05/2019 92 18 061 1 089 258,91 - - - 10/05/2019 - - - 11 4 000 242 720,00 13/05/2019 63 18 000 1 072 440,00 1 1 000 59 800,00 14/05/2019 - - - 52 18 000 1 083 420,00 15/05/2019 - - - 7 3 000 182 700,00 16/05/2019 4 1 000 60 600,00 22 7 241 443 945,71 20/05/2019 16 6 000 365 700,00 3 1 000 61 000,00 21/05/2019 - - - 30 6 759 415 610,91 22/05/2019 15 3 114 191 791,26 14 4 365 270 673,65 23/05/2019 27 10 886 666 767,50 5 2 000 122 900,00 24/05/2019 5 2 000 123 100,00 14 4 000 246 600,00 27/05/2019 3 3 000 184 200,00 18 3 000 185 070,00 28/05/2019 8 4 000 246 320,00 38 7 635 471 919,35 31/05/2019 28 8 500 511 190,00 2 1 000 60 480,00 03/06/2019 14 14 000 821 800,00 19 10 000 591 700,00 04/06/2019 48 20 500 1 214 215,00 54 26 000 1 547 520,00 05/06/2019 6 4 000 240 800,00 28 12 054 727 699,98 06/06/2019 29 16 000 965 280,00 47 13 946 845 406,52 07/06/2019 3 2 000 120 800,00 48 30 000 1 831 500,00 11/06/2019 - - - 7 2 000 126 200,00 14/06/2019 2 1 016 62 992,00 2 516 32 229,36 17/06/2019 - - - 8 2 000 125 800,00 18/06/2019 - - - 62 20 000 1 265 400,00 19/06/2019 2 4 000 252 600,00 - - - 20/06/2019 - - - 8 4 000 256 120,00 21/06/2019 - - - 12 3 000 192 990,00 24/06/2019 3 2 000 128 000,00 - - - 25/06/2019 13 6 000 382 380,00 1 1 000 64 000,00 26/06/2019 14 8 000 506 000,00 2 2 000 126 800,00 27/06/2019 9 6 000 379 200,00 14 10 000 635 200,00 28/06/2019 - - - 23 8 000 511 680,00

Agenda financier :

Résultats des neuf premiers mois 2019 : 7 novembre 2019

Début de la « quiet period1 » le 8 octobre 2019

Résultats annuels 2019 : 13 février 2020

Début de la « quiet period1 » le 14 janvier 2020

Assemblée Générale des actionnaires : 27 mai 2020

