Legrand : Journée investisseurs 2019

Legrand accélère le déploiement de son offre digitale autour de 2 piliers :

son programme Eliot de produits connectés et son offre d’infrastructures numériques

Legrand (Paris:LR) organise le 12 juin 2019 à Paris une journée investisseurs en présence de l’ensemble de son Comité de Direction et de ses spécialistes des produits connectés et des infrastructures numériques. A cette occasion, Legrand revient sur les très belles réalisations du programme Eliot à fin 2018, la contribution de Netatmo au développement des offres connectées du Groupe, et annonce de nouveaux objectifs pour Eliot à horizon 2022. Legrand entend également poursuivre le développement de ses positions de leadership dans les infrastructures numériques (notamment les datacenters) une activité essentielle au déploiement des objets connectés dans les bâtiments.

Programme Eliot : très belles réalisations à fin 2018, renforcement avec l’arrivée de Netatmo et annonce de nouveaux objectifs

Entre 2014 et 2018, Legrand a fait progresser ses ventes de produits connectés de 28%1 par an et doublé son nombre de familles de produits connectés à plus de 402 à fin 2018, atteignant avec deux ans d’avance les objectifs qu’il s’était fixés. Legrand réalise d’ores et déjà plus de 10% de son chiffre d’affaires avec des produits Eliot.

Legrand a ainsi développé avec succès une offre connectée à plus forte valeur d’usage destinée :

d’une part aux bâtiments tertiaires (64% des ventes de produits connectés en 2018) avec en particulier des PDUs 3 intelligentes, des offres d’éclairage de sécurité ainsi que des UPS 4 , et

intelligentes, des offres d’éclairage de sécurité ainsi que des , et d’autre part aux bâtiments résidentiels (36% des ventes de produits connectés en 2018) avec notamment des gammes d’interfaces utilisateurs, de portiers, de thermostats et d’assistance à l’autonomie.

Sur cette base et fort de l’arrivée de Netatmo, dont le savoir-faire digital vient renforcer le dispositif du Groupe, Legrand se fixe de nouveaux objectifs ambitieux5 dans le cadre de son programme Eliot :

une croissance organique 6 annuelle moyenne à deux chiffres des ventes de produits connectés entre 2018 et 2022 7 ; et

annuelle moyenne à deux chiffres des ventes de produits connectés entre 2018 et 2022 ; et un chiffre d’affaires réalisé avec des produits connectés de plus d’un milliard d’euros en 2022, hors acquisitions et hors effet de change.

Infrastructures numériques : poursuite du développement des positions de leadership dans une activité essentielle au déploiement de l’IoT

Les infrastructures numériques (produits et solutions pour datacenters, LAN8 et audio-video) sont essentielles au déploiement de l’IoT : accroissement des besoins de stockage, hausse des transmissions de données liées aux produits connectés des bâtiments et progression du trafic audio-video sur IP.

Aussi, en 10 ans, Legrand a multiplié par plus de quatre la part de ses ventes réalisées dans les infrastructures numériques, passant de près de 5% de son chiffre d’affaires en 2008 à 20% en 2018, soit environ 1,2 Mds€.

Cette croissance soutenue, tirée par le lancement régulier d’offres novatrices comme le programme LCS3 et l’acquisition de 16 sociétés de premier plan, se traduit par de nombreuses positions de leadership locales dans les solutions pour LAN1, datacenters, et audio-vidéo. Ainsi, 77% des ventes d’infrastructures numériques du Groupe sont réalisées avec des produits numéro 1 ou numéro 2 sur leur marché en 2018.

Porté par les mégatendances de l’IoT, Legrand entend poursuivre son développement dans les infrastructures numériques, et en particulier, continuera d’accroître sa présence dans les datacenters, qui représentent d’ores et déjà près de 10%9 de ses ventes en 2018. Le Groupe dispose notamment de solides positions en Amérique du Nord et Centrale, où il propose une offre complète et sur mesure pour la white room.

1 Y compris croissance externe et effet de change.

2 Incluant Netatmo (non consolidée dans le chiffre d’affaires de 2018).

3 PDU : Power Distribution Unit ; Unité de Distribution d’Alimentation.

4 UPS : Uninterruptible Power Supply ; Alimentation Statique sans Interruption.

5 Hors ralentissement économique majeur.

6 A structure et taux de change constants.

7 Sur la base d’un chiffre d’affaires 2018 de 690M€ incluant sur 12 mois les ventes de Netatmo et de Shenzhen Clever Electronic.

8 LAN : Local Area Network ; réseau local.

9 Données 2018 proforma incluant 12 mois du chiffre d’affaires des acquisitions réalisées en 2018 et de Universal Electric Corporation.

AGENDA FINANCIER :

Résultats du premier semestre 2019 : 30 juillet 2019

Début de la « quiet period1 » le 30 juin 2019

Résultats des neuf premiers mois 2019 : 7 novembre 2019

Début de la « quiet period1 » le 8 octobre 2019

A PROPOS DE LEGRAND

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de près de 6 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40. (code ISIN FR0010307819).

https://www.legrand.com

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel.

www.legrand.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes

Avertissement

Ce communiqué peut contenir des déclarations et/ou informations prospectives qui ne sont pas des données historiques. Bien que Legrand estime que ces éléments prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, ils sont soumis à de nombreux risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits.

Il est rappelé que des informations détaillées sur les risques sont disponibles dans le Document de Référence de Legrand déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), consultable en ligne sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) ou sur celui de Legrand (www.legrand.com).

Aucun élément prospectif contenu dans ce document n’est ou ne doit être interprété comme une promesse ou une garantie de résultats réels, ces derniers étant susceptibles de différer de manière significative. Par conséquent, ces éléments prospectifs doivent être utilisés avec prudence, en tenant compte de l’incertitude qui leur est inhérente.

Sous réserve des réglementations applicables, Legrand ne s’engage pas à publier de mise à jour de ces éléments en vue de tenir compte d’événements ou de circonstances postérieurs à la date de publication de ce document.

Ce document ne constitue dans aucun pays, une offre de vendre ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Legrand.

1 Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats.

