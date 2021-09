Legrand : Oddo ajuste son objectif de cours avant le CMD

Oddo ajuste son objectif de cours à 109 E (contre 103 E) et confirme son opinion Surperformance sur le titre.



' Le groupe organisera un Capital Market Day le 22 septembre prochain. Notre matrice par segment nous laisse anticiper une croissance du chiffre d'affaires consolidé comprise entre 3.6% et 6.6% d'ici 2025 (vs 1% en moyenne sur les 10 dernières années) ' indique le bureau d'analyses.



' La croissance organique va accélérer : +4.7% p.a. sur 2022-2025e Ce cycle haussier devrait faire la part belle à la croissance organique et nous visons une croissance de 4.7% par an de l'activité en comparable au niveau consolidé d'ici 2025 (6.3% en incluant l'année 2021) ' rajoute Oddo.



Le groupe va donc confirmer lors du CMD ses objectifs de moyen terme, parmi lesquels une croissance du CA hors effets changes de 5-10% par an et une marge opérationnelle ajustée autour de 20%. ' Nous prévoyons une marge d'EBIT ajustée de 21% en 2025, contre 19% en 2020 '.



Oddo estime que le titre présente une prime de 25% par rapport à sa moyenne à 3 ans. En revanche la prime relative au secteur est en ligne avec son historique à +4%.



