Legrand : Pleine réussite de la nouvelle émission obligataire

Legrand (Paris:LR) a réalisé aujourd’hui une émission obligataire d’un montant total de 400 millions d’euros à 9 ans. La date d’échéance est fixée au 24 juin 2028 et le coupon à 0,625% par an.

Le succès de cette émission obligataire, souscrite 3,9 fois, illustre, une nouvelle fois, la confiance des investisseurs dans la solidité du modèle de développement du Groupe.

AGENDA FINANCIER

Résultats du premier semestre 2019 : 30 juillet 2019

Début de la « quiet period 1 » le 30 juin 2019

Début de la « » le 30 juin 2019 Résultats des neuf premiers mois 2019 : 7 novembre 2019

Début de la « quiet period1 » le 8 octobre 2019

A PROPOS DE LEGRAND

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de près de 6 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40.

(code ISIN FR0010307819).

https://www.legrand.com

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel.

www.legrand.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes

Ce communiqué ne constitue pas une offre des obligations aux Etats-Unis d'Amérique. Les obligations ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique ou pour le compte ou le bénéfice de ressortissants américains (« U.S. persons », tel que défini dans la Réglementation S du US Securities Act de 1933, tel que modifié), qu'à la suite d'un enregistrement ou dans le cadre d'une exemption ou d’une dispense de l'obligation d'enregistrement. Legrand n’a pas enregistré et n'a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de procéder à une offre publique aux Etats-Unis d'Amérique.

1 Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats.

