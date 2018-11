Legrand : Résultats des neuf premiers mois 2018 0 08/11/2018 | 07:31 Envoyer par e-mail :

Regulatory News: Legrand (Paris:LR): Croissance à deux chiffres des principaux indicateurs Chiffre d'affaires : +11,3% (+17,2% hors change) Résultat opérationnel ajusté : +11,4% Résultat net part du Groupe : +21,1% Cash flow libre normalisé : +24,5% Nombreuses initiatives de développement Succès des lancements de nouveaux produits Déjà 4 opérations de croissance externe annoncées Objectifs 2018 confirmés1 et précisés Legrand vise : - une croissance organique de ses ventes proche de +4%, et - une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions2 comprise entre 20,0% et 20,5% Benoît Coquart, Directeur Général de Legrand, a déclaré : « Croissance à deux chiffres des principaux indicateurs Sur les neuf premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires croît au total de +11,3%. Cette bonne performance est tirée par l'accroissement du périmètre de consolidation (+11,8%) et par la solide progression organique des ventes (+4,8%) qui bénéficie des initiatives de croissance du Groupe partiellement compensées par une baisse des ventes au troisième trimestre en France du fait d'un déstockage marqué et ponctuel de la distribution. Hors impact défavorable de change (-5,1%), la hausse des ventes atteint +17,2% sur les neuf premiers mois de l'année. Par rapport aux neuf premiers mois de 2017, le résultat opérationnel ajusté progresse de +11,4% et la marge opérationnelle ajustée s'établit à 20,5%, en hausse de 0,1 point. Hors acquisitions2, la marge opérationnelle ajustée des neuf premiers mois ressort à 20,4%, stable par rapport à celle de 2017, la performance du troisième trimestre seul ayant été défavorablement affectée par des éléments spécifiques. Le résultat net part du Groupe et le cash flow libre normalisé sont quant à eux en forte croissance, respectivement de +21,1% et +24,5% par rapport à la même période de 2017. Nombreuses initiatives de développement La dynamique d'innovation se poursuit avec de multiples initiatives digitales et le lancement réussi depuis le début de l'année de nombreux nouveaux produits, dont les offres connectées du programme Eliot, des solutions dédiées au marché porteur des infrastructures numériques ou encore de plusieurs gammes d'interface utilisateurs. Par ailleurs, le Groupe poursuit sa stratégie d'acquisitions ciblées et a déjà annoncé depuis le début de l'année 4 opérations de croissance externe dans les domaines des infrastructures numériques, des UPS et dans le matériel électrique dédié aux activités de bricolage. Ces acquisitions permettent ainsi à Legrand de continuer de se renforcer sur des segments dynamiques de son marché accessible. » 1 Objectifs annoncés par Legrand le 8 février 2018 : « une progression organique de ses ventes comprise entre +1% et +4% » et « une marge opérationnelle ajustée avant prise en compte des acquisitions (à périmètre 2017) comprise entre 20,0% et 20,5% du chiffre d'affaires ». Le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse des résultats annuels 2017 pour la formulation complète des objectifs 2018.

2 A périmètre 2017. Objectifs 2018 confirmés1 et précisés Sur la base des performances des neuf premiers mois de 2018 et hors ralentissement économique d’ici la fin de l’année, Legrand confirme et précise ses objectifs 2018. Legrand vise : - une croissance organique de ses ventes proche de +4%, et - une marge opérationnelle ajustée avant prise en compte des acquisitions (à périmètre 2017) comprise entre 20,0% et 20,5%. Legrand poursuivra par ailleurs sa stratégie d’acquisitions, créatrice de valeur. 1 Objectifs annoncés par Legrand le 8 février 2018 : « une progression organique de ses ventes comprise entre +1% et +4% » et « une marge opérationnelle ajustée avant prise en compte des acquisitions (à périmètre 2017) comprise entre 20,0% et 20,5% du chiffre d’affaires ». Le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse des résultats annuels 2017 pour la formulation complète des objectifs 2018. Chiffres clés Données consolidées (en millions €)(1) 9 mois 2017 9 mois 2018 Variation Chiffre d'affaires 3 988,3 4 437,4 +11,3% Résultat opérationnel ajusté 814,9 907,9 +11,4% En % du chiffre d’affaires 20,4% 20,5% 20,4% avant acquisitions(2) Résultat opérationnel 776,3 854,3 +10,0% En % du chiffre d’affaires 19,5% 19,3% Résultat net part du Groupe 474,3 574,5 +21,1% En % du chiffre d’affaires 11,9% 12,9% Cash flow libre normalisé 541,5 673,9 +24,5% En % du chiffre d’affaires 13,6% 15,2% Cash flow libre 415,0 441,6 +6,4% En % du chiffre d’affaires 10,4% 10,0% Dette financière nette au 30 septembre 2 284,1 2 260,1 -1,1% (1) Voir les annexes du présent communiqué pour le glossaire et les tableaux de réconciliation des indicateurs présentés.

(2) A périmètre 2017. Performance financière au 30 septembre 2018 Chiffre d’affaires consolidé Le chiffre d’affaires consolidé des neuf premiers mois de 2018 atteint 4 437,4 M€, en hausse totale de +11,3%. L’évolution organique des ventes est de +4,8%, dont +3,9% dans les pays matures et +7,1% dans les nouvelles économies. L’impact de l’accroissement du périmètre de consolidation s’élève à +11,8% et devrait s’établir à environ +7,5% sur l’ensemble de 2018 sur la base des acquisitions annoncées et de leur date probable de consolidation. L’effet de change ressort quant à lui à -5,1% au cours des neuf premiers mois de 2018. Sur la base des taux de change moyens d’octobre 2018 appliqués au dernier trimestre de 2018, l’effet de change s’établirait pour l’année pleine à environ -4%. Evolution des ventes par destination et par zone géographique à structure et taux de change constants : 9 mois 2018 / 9 mois 2017 3ème trim. 2018 / 3ème trim. 2017 France +0,1% -4,3% Italie +5,7% +4,0% Reste de l'Europe +10,4% +8,6% Amérique du Nord et Centrale +4,1% +4,7% Reste du Monde +4,7% +4,3% Total +4,8% +3,9% Les évolutions des ventes à structure et taux de change constants s’analysent par zone géographique comme suit : - France (15,1% du chiffre d’affaires du Groupe) La croissance organique du chiffre d’affaires est de +0,1% sur les neuf premiers mois de 2018 : après une progression de +2,0% au premier semestre 2018, l’évolution des ventes sur le troisième trimestre seul s’établit à -4,3% du fait d’un déstockage marqué et ponctuel de la distribution, les ventes aval (sell-out) étant globalement à l’équilibre au troisième trimestre par rapport à l’année précédente. Dans un marché qui demeure atone, Legrand enregistre depuis le début de l’année de belles réalisations dans la distribution d’énergie et les infrastructures numériques et bénéficie du très bon accueil des nouvelles gammes d’interface utilisateurs Céliane with Netatmo et dooxie, partiellement compensés par une évolution défavorable des ventes dans le cheminement de câbles, les composants d’installation ou encore les hublots d’éclairage. - Italie (9,4% du chiffre d’affaires du Groupe) Le chiffre d’affaires est en hausse de +5,7% à structure et taux de change constants au cours des neuf premiers mois de 2018. La très bonne performance de Legrand est notamment portée depuis le début de l’année par le succès des offres connectées du programme Eliot (dont le portier connecté Classe 300X et le thermostat intelligent Smarther), et a plus spécifiquement bénéficié au deuxième trimestre d’un effet favorable ponctuel lié à la mise en stock de la nouvelle gamme d’interface utilisateurs Living Now. - Reste de l’Europe (17,1% du chiffre d’affaires du Groupe) La croissance organique du chiffre d’affaires est de +10,4% au cours des neuf premiers mois de 2018. Tirée par des initiatives commerciales, la croissance organique des neuf premiers mois de l’année ressort à deux chiffres dans les nouvelles économies de la zone avec de belles performances notamment en Roumanie, en Hongrie ainsi qu’en Turquie. Les ventes progressent de manière soutenue dans un certain nombre de pays matures, parmi lesquels l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Grèce. Le chiffre d’affaires est en légère hausse au Royaume-Uni. - Amérique du Nord et Centrale (36,4% du chiffre d’affaires du Groupe) Le chiffre d’affaires progresse de +4,1% à structure et taux de change constants par rapport aux neuf premiers mois de 2017. Aux Etats-Unis les ventes sont en croissance organique de +4,9% au cours des neuf premiers mois de 2018 et de +5,9% au troisième trimestre seul. Ces belles réalisations sont portées par les succès enregistrés dans le cheminement de câbles en fil, les PDU intelligentes et le contrôle de l’éclairage, ainsi que par la bonne performance de Milestone. En raison d’une base de comparaison exigeante, l’activité du Groupe est en retrait au Mexique sur les neuf premiers mois de l’année. - Reste du Monde (22,0% du chiffre d’affaires du Groupe) La croissance organique est de +4,7% par rapport aux neuf premiers mois de 2017. Les ventes sont en forte hausse en Inde, en Chine ou encore en Corée du Sud ainsi que dans un certain nombre de pays d’Afrique, comme en Algérie, en Egypte ou en Côte d’Ivoire. Le Groupe enregistre également de belles réalisations en Australie et en Malaisie. En Amérique latine, les ventes progressent très légèrement au Brésil, tandis qu’elles sont en retrait en Colombie et au Chili. Le chiffre d’affaires est par ailleurs en recul en Arabie Saoudite. Résultat et marge opérationnels ajustés Le résultat opérationnel ajusté est en hausse de +11,4% et s’établit à 907,9 M€. La marge opérationnelle ajustée s’élève à 20,5% au cours des neuf premiers mois de 2018, en hausse de 0,1 point par rapport à la même période de 2017. La bonne performance des acquisitions, en particulier Milestone et Server Technology, a un effet relutif sur la marge opérationnelle ajustée du Groupe. Hors acquisitions (à périmètre 2017), la marge opérationnelle ajustée atteint 20,4% du chiffre d’affaires en ligne avec la performance des neuf premiers mois de 2017. Plus spécifiquement, la marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2017) s’élève au troisième trimestre 2018 seul à 18,8%, en baisse de 1,6 point par rapport au troisième trimestre 2017. Cette évolution s’explique : pour environ 2/3, par des éléments non récurrents liés essentiellement à un déstockage marqué et ponctuel de la distribution en France 1 , ainsi qu’à une base de comparaison élevée au troisième trimestre 2017 ; et

, ainsi qu’à une base de comparaison élevée au troisième trimestre 2017 ; et pour environ 1/3, par d’autres éléments principalement liés à la hausse des droits de douane aux Etats-Unis et aux initiatives de croissance. Legrand a d’ores et déjà engagé des mesures d’adaptation visant à en neutraliser les impacts défavorables sur sa rentabilité. Résultat net part du Groupe Le résultat net part du Groupe atteint 574,5 M€ au cours des neuf premiers mois de 2018, en progression de +21,1% par rapport aux neuf premiers mois de 2017. Cette hausse marquée de 100 M€ provient pour l’essentiel (i) de la forte amélioration de 78 M€ du résultat opérationnel, (ii) d’une évolution favorable des frais financiers et du résultat de change pour 19 M€, (iii) ainsi que d’une stabilité de l’impôt sur les sociétés dont le taux s’établit à 29,0% (soit une baisse de 4 points par rapport aux neuf premiers mois de 2017 reflétant l’effet annoncé2 de la diminution du taux d’impôt sur les sociétés aux Etats-Unis pour environ 3 points ainsi que des éléments spécifiques ponctuels favorables pour environ 1 point). Génération de cash La marge brute d’autofinancement est en hausse de +20,4% et atteint 789,8 M€, soit 17,8% du chiffre d’affaires des neuf premiers mois. Le cash flow libre normalisé ressort quant à lui en très forte progression de +24,5%, pour atteindre 673,9 M€ sur les neuf premiers mois de 2018. Le besoin en fonds de roulement reste sous contrôle à environ 10% des ventes au 30 septembre 2018. Le cash flow libre s’établit à 441,6 M€. Nombreuses initiatives de développement Succès des lancements de nouveaux produits Legrand continue d’enrichir avec succès son offre en nouveaux produits à plus grande valeur d’usage, parmi lesquels les solutions connectées de son programme Eliot. Le Groupe a ainsi lancé au cours des neuf premiers mois de l’année : de nouvelles gammes d’interface utilisateurs, dont Pial + au Brésil et Arteor Animation, ou encore les gammes connectées Céliane with Netatmo et Living Now, qui ont bénéficié d’un accueil très favorable en France et en Italie, Yiyuan en Chine ainsi que Valena Life et Allure en Grèce ;

les coffrets Practibox S, les armoires de puissance XL3N 630 ou encore les disjoncteurs DX3 stop Arc et DMX-SP 2500 dans les solutions de distribution d’énergie ;

de nouvelles solutions destinées aux systèmes du bâtiment, dont les offres Human Centric Lighting de WattStopper, l’interface de commande digitale pour chambres d’hôtel UX, ainsi que les luminaires architecturaux HP-4 Wet Location de Finelite ;

les armoires fibre Infinium destinées notamment aux datacenters ou encore les nouveaux supports d’écran TiLED Series et Impact Series de Milestone dans les infrastructures numériques ;

ou encore les nouveaux supports d’écran TiLED Series et Impact Series de Milestone dans les infrastructures numériques ; les UPS intelligents Keor Mod et Keor SP ; et

intelligents Keor Mod et Keor SP ; et Logix, une gamme de boîtes de sol universelles modulaires ainsi que de nouvelles offres de colonnes de bureau. 1 Pour davantage d’informations, le lecteur est invité à se référer aux commentaires en page 4 relatifs à l’évolution de l’activité en France au cours des neuf premiers mois de 2018.

2 Pour davantage d’informations sur les baisses d’impôt aux Etats-Unis annoncées en 2017 et leurs impacts attendus sur les comptes du Groupe, le lecteur est invité à se référer aux pages 14 et 15 du communiqué de presse des résultats annuels 2017 publié le 8 février 2018. Plus spécifiquement dans le domaine des infrastructures et de l’alimentation Audio-Vidéo, les innovations du Groupe ont été à plusieurs reprises primées à l’édition 2018 du salon Infocomm de Las Vegas, recevant au total 11 distinctions dans 8 catégories des « Best of Show1 ». Déjà 4 opérations de croissance externe annoncées Legrand reste actif en matière de croissance externe avec l’annonce depuis le début de l’année de 4 opérations « bolt-on2 » de petite et moyenne taille, permettant au Groupe de renforcer ses positions sur des segments dynamiques de son marché accessible. Legrand a ainsi annoncé : le rachat de Shenzhen Clever Electronic, Ltd., leader chinois des PDU intelligentes destinées aux datacenters ;

chinois des intelligentes destinées aux ; l’accord de joint-venture avec Modulan, spécialiste allemand des armoires sur mesure pour datacenters ;

avec Modulan, spécialiste allemand des armoires sur mesure pour ; l’acquisition de Gemnet, spécialiste des UPS basé à Dubaï ; et

basé à Dubaï ; et la prise de participation majoritaire3 au capital de Debflex, acteur français de premier plan du matériel électrique dédié aux activités de bricolage reconnu pour la qualité et le design de son offre. ---------------------- 1 Meilleurs produits du salon.

2 Sociétés complémentaires des activités du Groupe.

3 Acquisition, sous réserve de conditions suspensives, par Legrand de 100% du capital de la société R. Finances SAS, actionnaire majoritaire de la société Debflex S.A., cotée sur Euronext Access Paris (ISIN FR0010776658). Sous réserve de la conclusion et de la réalisation de cette acquisition, il est dans l’intention de Legrand de se porter acquéreur du capital restant de Debflex dans une seconde phase. Les comptes consolidés des neuf premiers mois de 2018 arrêtés par le Conseil d’administration du 7 novembre 2018, la présentation et la conférence téléphonique (en direct et en différé) des résultats des neuf premiers mois de 2018 sont accessibles sur le site de Legrand (www.legrand.com). AGENDA FINANCIER : Résultats annuels 2018 : 14 février 2019

Début de la « quiet period1 » le 15 janvier 2019 Résultats du premier trimestre 2019 : 2 mai 2019

Début de la « quiet period1 » le 2 avril 2019 Assemblée Générale des actionnaires : 29 mai 2019 A PROPOS DE LEGRAND Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de plus de 5,5 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40. (code ISIN FR0010307819). http://www.legrand.com *Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel.

www.legrand.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes 1 Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats. Annexes Glossaire Besoin en fonds de roulement

Le besoin en fonds de roulement est défini comme la somme des créances clients et comptes rattachés, des stocks, des autres créances courantes, des créances d’impôt courant ou exigible et des actifs d’impôts différés courants diminuée de la somme des dettes fournisseurs et comptes rattachés, des autres passifs courants, des dettes d’impôt courant exigible, des provisions courantes et des passifs d’impôts différés courants. Cash flow libre

Le cash flow libre est défini comme la somme des flux de trésorerie des opérations courantes et du produit résultant des cessions d’actifs, minorée des investissements et des frais de développement capitalisés. Cash flow libre normalisé

Le cash flow libre normalisé est défini comme la somme des flux de trésorerie des opérations courantes, sur la base d’un besoin en fonds de roulement normalisé représentant 10% du chiffre d’affaires des 12 derniers mois à structure et taux de change constants et rapporté à la période considérée, et du produit résultant des cessions d’actifs, minorée des investissements et des frais de développement capitalisés. Croissance organique

La croissance organique est définie comme la variation du chiffre d’affaires à structure (périmètre de consolidation) et taux de change constants. Dette financière nette

La dette financière nette est définie comme la somme des emprunts courants et des emprunts non courants minorée de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des valeurs mobilières de placement. EBITDA

L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel majoré des amortissements et des dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (y compris frais de développement capitalisés), des reversements des réévaluations de stocks et des pertes de valeur des goodwill. Marge brute d’autofinancement

La marge brute d’autofinancement est définie comme les flux de trésorerie des opérations courantes hors variation du besoin en fonds de roulement. PDU

Power Distribution Unit : Unité de Distribution d’Alimentation. Résultat opérationnel ajusté

Résultat opérationnel ajusté des amortissements et dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et des autres impacts sur le compte de résultat liés aux acquisitions ainsi que, le cas échéant, des pertes de valeurs de goodwill. RSE

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. Taux de distribution

Le taux de distribution est défini comme le rapport du dividende par action proposé au titre d’une année n rapporté au bénéfice net part du Groupe par action de l’année n calculé sur la base du nombre moyen d’actions ordinaires hors auto-détention au 31 décembre de l’année n. UPS

Uninterruptible Power Supply : Alimentation Statique sans Interruption (onduleur). Calcul du besoin en fonds de roulement En millions d'euros 9M 2017 9M 2018 Créances clients et comptes rattachés 692,2 712,0 Stocks 751,0 855,7 Autres créances courantes 196,9 186,3 Créances d'impôt courant ou exigible 27,8 75,5 Actifs/(passifs) d'impôts différés courants 96,3 94,6 Dettes fournisseurs et comptes rattachés (571,9) (621,6) Autres passifs courants (590,0) (567,9) Dettes d'impôt courant ou exigible (63,6) (66,3) Provisions courantes (69,3) (79,3) Besoin en fonds de roulement 469,4 589,0 Calcul de la dette financière nette En millions d'euros 9M 2017 9M 2018 Emprunts courants 916,9 162,9 Emprunts non courants 2 070,6 2 882,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie (703,4) (785,5) Dette financière nette 2 284,1 2 260,1 Réconciliation du résultat opérationnel ajusté avec le résultat net En millions d'euros 9M 2017 9M 2018 Résultat net 475,8 575,0 Résultat des entités mises en équivalence 2,1 0,3 Impôts sur le résultat 235,0 235,0 (Gains)/pertes de change 6,3 (7,0) Produits financiers (10,9) (8,7) Charges financières 68,0 59,7 Résultat opérationnel 776,3 854,3 Amortissements & dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et autres impacts sur le compte de résultat liés aux acquisitions 38,6 53,6 Pertes de valeur des goodwill 0,0 0,0 Résultat opérationnel ajusté 814,9 907,9 Réconciliation de l’EBITDA avec le résultat net En millions d'euros 9M 2017 9M 2018 Résultat net 475,8 575,0 Résultat des entités mises en équivalence 2,1 0,3 Impôts sur le résultat 235,0 235,0 (Gains)/pertes de change 6,3 (7,0) Produits financiers (10,9) (8,7) Charges financières 68,0 59,7 Résultat opérationnel 776,3 854,3 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles 71,2 74,1 Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles (y compris frais de développement capitalisés) et reversements des réévaluations de stocks de Milestone 58,7 77,8 Pertes de valeur des goodwill 0,0 0,0 EBITDA 906,2 1 006,2 Réconciliation de la marge brute d’autofinancement, du cash flow libre et du cash flow libre normalisé avec le résultat net En millions d'euros 9M 2017 9M 2018 Résultat net 475,8 575,0 Mouvements des actifs et passifs n’ayant pas entraîné de flux de trésorerie : Amortissements et dépréciations 131,1 153,8 Variation des autres actifs et passifs non courants et des impôts différés non courants 39,5 54,5 (Gains)/pertes de change latents 9,2 3,0 (Plus-values) moins-values sur cessions d'actifs (1,4) 2,8 Autres éléments n’ayant pas d’incidence sur la trésorerie 1,9 0,7 Marge brute d'autofinancement 656,1 789,8 Baisse (Hausse) du besoin en fonds de roulement (138,0) (252,4) Flux de trésorerie des opérations courantes 518,1 537,4 Investissements (dont frais de développement capitalisés) (105,9) (100,5) Produit résultant des cessions d’actifs 2,8 4,7 Cash flow libre 415,0 441,6 Hausse (Baisse) du besoin en fonds de roulement 138,0 252,4 (Hausse) Baisse du besoin en fonds de roulement normalisé (11,5) (20,1) Cash flow libre normalisé 541,5 673,9 Périmètre de consolidation 2017 T1 S1 9M Année pleine Intégration globale OCL Au bilan uniquement 5 mois 8 mois 11 mois AFCO Systems Group Au bilan uniquement 5 mois 8 mois Finelite Au bilan uniquement 4 mois 7 mois Milestone Au bilan uniquement 5 mois Server Technology Au bilan uniquement Mise en équivalence Borri Au bilan uniquement Au bilan uniquement 8 mois 2018 T1 S1 9M Année pleine Intégration globale OCL 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois AFCO Systems Group 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois Finelite 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois Milestone 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois Server Technology 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois Modulan Au bilan uniquement Au bilan uniquement 6 mois 9 mois Gemnet Au bilan uniquement Au bilan uniquement 7 mois Shenzhen Clever Eletronic Au bilan uniquement A déterminer Debflex A déterminer Mise en équivalence Borri 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois Avertissement Ce communiqué peut contenir des déclarations et/ou informations prospectives qui ne sont pas des données historiques. Bien que Legrand estime que ces éléments prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, ils sont soumis à de nombreux risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits. Il est rappelé que des informations détaillées sur les risques sont disponibles dans le Document de Référence de Legrand déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), consultable en ligne sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) ou sur celui de Legrand (www.legrand.com). Aucun élément prospectif contenu dans ce document n’est ou ne doit être interprété comme une promesse ou une garantie de résultats réels, ces derniers étant susceptibles de différer de manière significative. Par conséquent, ces éléments prospectifs doivent être utilisés avec prudence, en tenant compte de l’incertitude qui leur est inhérente. Sous réserve des réglementations applicables, Legrand ne s’engage pas à publier de mise à jour de ces éléments en vue de tenir compte d’événements ou de circonstances postérieurs à la date de publication de ce document. Ce document ne constitue dans aucun pays, une offre de vendre ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Legrand. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181107005859/fr/

