Legrand : émission obligataire de neutralité carbone

Legrand a réalisé aujourd'hui sa première émission obligataire indexée sur sa trajectoire de neutralité carbone, pour un montant total de 600 millions d'euros, à taux fixe, avec une échéance 10 ans et un coupon annuel de 0,375%.



' Les conditions de ce financement sont adossées aux objectifs 2030 de réduction des émissions de gaz à effet de serre validés par le SBTi et visant une limitation du réchauffement climatique à 1,5°C ' indique le groupe.



