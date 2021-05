Legrand : Publication du premier trimestre 2021 06/05/2021 | 07:31 Envoyer par e-mail :

21,9% des ventes Résultat net part du Groupe : +36,4% Objectifs annuels 2021 relevés Regulatory News: Benoît Coquart, Directeur général de Legrand (Paris:LR), a déclaré : « Le premier trimestre 2021 enregistre une forte progression de l’activité sur l’ensemble des zones géographiques. La croissance du chiffre d’affaires est de +13,1% à structure et change constants par rapport au premier trimestre 2020, soit +4,9% sur 2 ans2 ; elle traduit le renforcement des positions concurrentielles de Legrand sur ses marchés. Cette croissance bénéficie de la dynamique des marchés résidentiels et datacenters ; elle est aussi le résultat des orientations prises en 2020 avec, en particulier, le maintien du service à nos clients pendant les différents confinements, les initiatives commerciales, la poursuite d’un programme tonique de développement et de lancements de produits nouveaux ou encore l’accélération des investissements digitaux. Avec une marge opérationnelle (avant acquisitions1) s’élevant à 21,9% du chiffre d’affaires, un résultat net part du Groupe en hausse de +36,4% et un cash flow libre normalisé représentant 16,5% des ventes, les résultats du premier trimestre reflètent ce bon début d’année. Capitalisant sur des fondamentaux renforcés pendant la crise (positions de leadership, qualité des relations clients, innovation, performance financière et ESG), Legrand est en ordre de marche pour bénéficier à plein du prochain cycle économique, en particulier sur les segments porteurs du bâtiment de demain. » Objectifs 2021 relevés Compte-tenu des performances enregistrées sur le premier trimestre, et en dépit d’un contexte qui reste incertain du fait de la situation sanitaire et des tensions croissantes sur les chaînes d’approvisionnement, Legrand relève ses objectifs 2021 et vise désormais : - une croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre +4% et +7% ; - un effet périmètre d’au moins +3% ; - une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2020) comprise entre 19,6% et 20,4% du chiffre d’affaires. La base de comparaison sera très favorable au deuxième trimestre 2021, tant en chiffre d’affaires qu’en marge, et exigeante au second semestre 2021 et en particulier au troisième trimestre. Le Groupe vise par ailleurs un taux d’achèvement 2021 de sa feuille de route RSE d’au moins 100%, traduisant la poursuite du déploiement d’une démarche ESG exemplaire et ambitieuse, en particulier dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et la promotion de la diversité. Ces objectifs annuels sont pleinement alignés avec les objectifs moyen terme du Groupe communiqués en février 20213. Performance financière au 31 mars 2021 Chiffres clés Données consolidées (en millions €)(1) 1er trimestre 2020 1er trimestre 2021 Variation Chiffre d'affaires 1 515,7 1 674,1 +10,5% Résultat opérationnel ajusté 282,6 361,1 +27,8% En % du chiffre d’affaires 18,6% 21,6% 21,9% avant acquisitions(2) Résultat opérationnel 260,0 339,9 +30,7% En % du chiffre d’affaires 17,2% 20,3% Résultat net part du Groupe 167,1 228,0 +36,4% En % du chiffre d’affaires 11,0% 13,6% Cash flow libre normalisé 230,4 276,3 +19,9% En % du chiffre d’affaires 15,2% 16,5% Cash flow libre 133,8 245,9 +83,8% En % du chiffre d’affaires 8,8% 14,7% Dette financière nette au 31 mars 2 872,1 2 400,2 -16,4% Voir les annexes du présent communiqué pour le glossaire et les tableaux de réconciliation des indicateurs présentés. A périmètre 2020. Chiffre d’affaires consolidé Au premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires progresse de +10,5% par rapport au premier trimestre 2020 et atteint 1 674,1 M€. La croissance organique s’établit à +13,1% sur la période, avec +8,8% dans les pays matures et +26,9% dans les nouvelles économies. L’effet périmètre lié aux acquisitions est de +3,4%. Sur la base des acquisitions réalisées en 2020, et de leurs dates probables de consolidation, cet effet serait de +2,5% en année pleine. L’impact de l’effet de change au premier trimestre 2021 est de -5,5%. Sur la base des taux de change moyens d’avril 2021, l’effet de change annuel sur le chiffre d’affaires serait d’environ -3% en 2021. Evolution des ventes par destination et par zone géographique à structure et taux de change constants : 1er trim. 2021 / 1er trim. 2020 Europe +14,0% Amérique du Nord et Centrale +4,9% Reste du Monde +29,8% Total +13,1% Ces évolutions par zone géographique s’analysent comme suit : - Europe (43,2% du chiffre d’affaires du Groupe) : la croissance à structure et taux de change constants est de +14,0% au premier trimestre 2021. Les pays matures d’Europe (37,2% du chiffre d’affaires du Groupe) enregistrent une forte hausse des ventes de +14,3% sur la période. Cette évolution est liée aux très bonnes performances dans les principaux pays de la zone – comme en France et en Italie – alimentées notamment par de nombreux succès commerciaux. Les ventes des nouvelles économies d’Europe augmentent de +12,4% au premier trimestre 2021, traduisant la poursuite d’une solide dynamique en Europe de l’Est comme en Turquie. - Amérique du Nord et Centrale (36,7% du chiffre d’affaires du Groupe) : le chiffre d’affaires progresse à structure et taux de change constants de +4,9% au premier trimestre 2021. Aux Etats-Unis seuls (33,6% du chiffre d’affaires du Groupe), la croissance organique des ventes est de +4,4% sur les trois premiers mois de l’année. Cette évolution est tirée par une activité restant très bien orientée dans les datacenters et de solides performances dans les offres résidentielles. Le chiffre d’affaires dans les applications non résidentielles reste en retrait, toutefois moins marqué qu’au dernier trimestre 2020. Le chiffre d’affaires progresse au Mexique et est en léger retrait au Canada. - Reste du Monde (20,1% du chiffre d’affaires du Groupe) : le chiffre d’affaires est en hausse de +29,8% à structure et taux de change constants au premier trimestre 2021. En Asie-Pacifique (12,5% du chiffre d’affaires du Groupe), les ventes sont en très forte augmentation de +37,1% au premier trimestre 2021. Sur la période, elles ont ainsi plus que doublé en Chine, avec une croissance à deux chiffres sur deux ans, et ont également enregistré une croissance très soutenue en Inde dans un contexte sanitaire en dégradation. En Amérique du Sud (3,7% du chiffre d’affaires du Groupe), le chiffre d’affaires croît de +20,4%. Le Groupe enregistre notamment un rebond très significatif de ses ventes au Brésil ainsi que des hausses soutenues dans de nombreux pays de la zone. En Afrique et au Moyen-Orient (3,9% du chiffre d’affaires du Groupe), les ventes progressent de +19,1%. Le chiffre d’affaires enregistre une croissance très significative en Afrique et les ventes sont en hausse au Moyen-Orient. Résultat et marge opérationnels ajustés Au premier trimestre 2021, le résultat opérationnel ajusté est de 361,1 M€ et progresse de +27,8%. La marge opérationnelle ajustée s’établit ainsi à 21,6% des ventes de la période. Avant acquisitions (à périmètre 2020), la marge opérationnelle ajustée atteint 21,9% au premier trimestre 2021, en hausse de +3,3 points par rapport à celle du premier trimestre 2020. Cette progression de la rentabilité traduit notamment : - l’effet de levier lié à la forte croissance de l’activité et à la reprise encore limitée des frais ; - des prix de vente en hausse compensant, en valeur, l’inflation des matières premières et composants en accélération au cours du trimestre. Résultat net part du Groupe Le résultat net part du Groupe est en hausse de +36,4% par rapport au premier trimestre 2020 et atteint 228,0 M€. Cette performance reflète principalement : - la forte hausse du résultat opérationnel (+80 M€) ; - l’évolution favorable (+5 M€) du résultat financier ; et - la hausse (-24 M€) du montant de l’impôt sur les sociétés liée à celle du résultat avant impôt (le taux d’impôt est stable à 28,5% au premier trimestre 2021). Génération de cash et structure de bilan A 315,0 M€, la marge brute d’autofinancement représente 18,8% des ventes du premier trimestre 2021, en progression de +4,1 points. Le cash flow libre normalisé s’établit à 16,5% des ventes, en croissance de +19,9% et en progression de +1,3 point par rapport au premier trimestre 2020. A 8,3% des ventes4, le besoin en fonds de roulement demeure maîtrisé. Le cash flow libre, en forte progression sur le trimestre, s’établit à 14,7% du chiffre d’affaires. Sur la période, le bilan demeure solide avec un ratio de dette nette sur EBITDA5 de 1,6, et des disponibilités de trésorerie de près de 2,8 Md€. Gouvernance Evolutions du Conseil d’administration6 Sur proposition du Comité des nominations et de la gouvernance et après approbation par le Conseil d’administration, la candidature en qualité d’administrateur indépendant de Monsieur Jean-Marc Chéry sera soumise au vote de l’Assemblée Générale Mixte annuelle du 26 mai 2021. Président-Directeur général de STMicroelectronics, Jean-Marc Chéry dispose d’une solide expérience de Direction Générale dans un secteur stratégique. Avec cette nomination, la composition du Conseil d’administration resterait6 conforme aux meilleures pratiques de place, en comptant 75% d’administrateurs indépendants, 42% de femmes et 5 nationalités représentées. Proposition de dividende Comme annoncé le 11 février 20217, le Conseil d’administration de Legrand proposera à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 26 mai 2021 le versement d’un dividende de 1,42€ par action au titre de 2020. Le détachement aura lieu le 28 mai 2021 pour un paiement8 le 1er juin 2021. ----------------- Les comptes consolidés du premier trimestre 2021 arrêtés par le Conseil d’administration du 4 mai 2021, la présentation et la conférence téléphonique (en direct et en différé) des résultats du premier trimestre 2021 sont accessibles sur le site de Legrand (www.legrandgroup.com). Agenda financier : Assemblée Générale des actionnaires (à huis-clos) : 26 mai 2021

Détachement du dividende : 28 mai 2021

Paiement du dividende : 1 er juin 2021

Résultats du premier semestre 2021 : 30 juillet 2021

Début de la « quiet period 9 » le 30 juin 2021

Début de la « » le 30 juin 2021 Journée investisseurs (Capital Markets Day) : 22 septembre 2021

Résultats des neuf premiers mois 2021 : 4 novembre 2021

Début de la « quiet period9 » le 5 octobre 2021 A propos de Legrand Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Capitalisant sur des évolutions technologiques et sociétales qui ont un impact durable sur les bâtiments, Legrand a pour raison d’être d’améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, le Groupe poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40 et au CAC 40 ESG. (code ISIN FR0010307819). https://www.legrandgroup.com *Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel. https://www.legrandgroup.com/fr/le-groupe/eliot-programme-objets-connectes Annexes Glossaire Besoin en fonds de roulement : Le besoin en fonds de roulement est défini comme la somme des créances clients et comptes rattachés, des stocks, des autres créances courantes, des créances d’impôt courant ou exigible et des actifs d’impôts différés courants diminuée de la somme des dettes fournisseurs et comptes rattachés, des autres passifs courants, des dettes d’impôt courant exigible, des provisions courantes et des passifs d’impôts différés courants. Busways : Systèmes d’alimentation électrique par jeux de barres métalliques. Cash flow libre : Le cash flow libre est défini comme la somme des flux de trésorerie des opérations courantes et du produit résultant des cessions d’actifs, minorée des investissements et des frais de développement capitalisés. Cash flow libre normalisé : Le cash flow libre normalisé est défini comme la somme des flux de trésorerie des opérations courantes, sur la base d’un besoin en fonds de roulement normalisé représentant 10% du chiffre d’affaires des 12 derniers mois à structure et taux de change constants et rapporté à la période considérée, et du produit résultant des cessions d’actifs, minorée des investissements et des frais de développement capitalisés. Croissance organique : La croissance organique est définie comme la variation du chiffre d’affaires à structure (périmètre de consolidation) et taux de change constants. Dette financière nette : La dette financière nette est définie comme la somme des emprunts courants et des emprunts non courants minorée de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des valeurs mobilières de placement. EBITDA : L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel majoré des amortissements et des dépréciations des immobilisations corporelles, des droits d'utilisation d'actifs, des immobilisations incorporelles (y compris frais de développement capitalisés), des reversements des réévaluations de stocks et des pertes de valeur des goodwill. ESG : Environnemental, Sociétal et Gouvernance. KVM : Keyboard, Video and Mouse ; Clavier, Écran et Souris. Marge brute d’autofinancement : La marge brute d’autofinancement est définie comme les flux de trésorerie des opérations courantes hors variation du besoin en fonds de roulement. PDU : Power Distribution Unit ; Unité de Distribution d’Alimentation. Résultat opérationnel ajusté : Résultat opérationnel ajusté des amortissements et dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et des autres impacts sur le compte de résultat liés aux acquisitions ainsi que, le cas échéant, des pertes de valeur de goodwill. RSE : Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. Taux de distribution : Le taux de distribution est défini comme le rapport du dividende par action proposé au titre d’une année n rapporté au bénéfice net part du Groupe par action de l’année n calculé sur la base du nombre moyen d’actions ordinaires hors auto-détention au 31 décembre de l’année n. UPS : Uninterruptible Power Supply ; Alimentation Statique sans Interruption (onduleur). Calcul du besoin en fonds de roulement En millions d'euros T1 2020 T1 2021 Créances clients et comptes rattachés 716,0 796,0 Stocks 852,4 900,7 Autres créances courantes 210,5 220,8 Créances d'impôt courant ou exigible 58,1 66,9 Actifs/(passifs) d'impôts différés courants 96,9 102,7 Dettes fournisseurs et comptes rattachés (590,0) (674,7) Autres passifs courants (584,5) (684,3) Dettes d'impôt courant ou exigible (54,0) (70,9) Provisions courantes (120,8) (137,1) Besoin en fonds de roulement 584,6 520,1 Calcul de la dette financière nette En millions d'euros T1 2020 T1 2021 Emprunts courants 1 114,1 1 092,6 Emprunts non courants 3 578,7 4 061,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1 820,7) (2 754,2) Dette financière nette 2 872,1 2 400,2 Réconciliation du résultat opérationnel ajusté avec le résultat net En millions d'euros T1 2020 T1 2021 Résultat net 167,1 228,2 Résultat des entités mises en équivalence 0,6 0,0 Impôts sur le résultat 66,8 90,8 (Gains)/pertes de change 5,5 (0,4) Produits financiers (2,5) (1,7) Charges financières 22,5 23,0 Résultat opérationnel 260,0 339,9 Amortissements & dépréciations liés aux revalorisations d'actifs lors des acquisitions et autres impacts sur le compte de résultat liés aux acquisitions 22,6 21,2 Pertes de valeur des goodwill 0,0 0,0 Résultat opérationnel ajusté 282,6 361,1 Réconciliation de l’EBITDA avec le résultat net En millions d'euros T1 2020 T1 2021 Résultat net 167,1 228,2 Résultat des entités mises en équivalence 0,6 0,0 Impôts sur le résultat 66,8 90,8 (Gains)/pertes de change 5,5 (0,4) Produits financiers (2,5) (1,7) Charges financières 22,5 23,0 Résultat opérationnel 260,0 339,9 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles (y compris droits d’utilisation des actifs) 46,2 43,8 Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles (y compris frais de développement capitalisés) 31,7 29,2 Pertes de valeur des goodwill 0,0 0,0 EBITDA 337,9 412,9 Réconciliation de la marge brute d’autofinancement, du cash flow libre et du cash flow libre normalisé avec le résultat net En millions d'euros T1 2020 T1 2021 Résultat net 167,1 228,2 Mouvements des actifs et passifs n’ayant pas entraîné de flux de trésorerie : Amortissements et dépréciations 78,6 73,9 Variation des autres actifs et passifs non courants et des impôts différés non courants 15,4 18,8 (Gains)/pertes de change latents (19,3) (1,7) (Plus-values) moins-values sur cessions d'actifs (16,5) (4,2) Autres éléments n’ayant pas d’incidence sur la trésorerie (1,8) 0,0 Marge brute d'autofinancement 223,5 315,0 Baisse (Hausse) du besoin en fonds de roulement (84,9) (51,4) Flux de trésorerie des opérations courantes 138,6 263,6 Investissements (dont frais de développement capitalisés) (23,5) (25,7) Produit résultant des cessions d’actifs 18,7 8,0 Cash flow libre 133,8 245,9 Hausse (Baisse) du besoin en fonds de roulement 84,9 51,4 (Hausse) Baisse du besoin en fonds de roulement normalisé 11,7 (21,0) Cash flow libre normalisé 230,4 276,3 Périmètre de consolidation 2020 T1 S1 9M Année pleine Intégration globale Jobo Smartech Au bilan uniquement 6 mois 9 mois 12 mois Focal Point Au bilan uniquement Au bilan uniquement 7 mois 10 mois Borri10 Au bilan uniquement Champion One Au bilan uniquement Compose Au bilan uniquement 2021 T1 S1 9M Année pleine Intégration globale Jobo Smartech 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois Focal Point 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois Borri1 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois Champion One Au bilan uniquement A déterminer A déterminer A déterminer Compose Au bilan uniquement A déterminer A déterminer A déterminer Avertissement Ce communiqué peut contenir des déclarations et/ou informations prospectives qui ne sont pas des données historiques. Bien que Legrand estime que ces éléments prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, ils sont soumis à de nombreux risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits. Il est rappelé que des informations détaillées sur les risques sont disponibles dans le Document d’Enregistrement Universel de Legrand déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), consultable en ligne sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) ou sur celui de Legrand (www.legrandgroup.com). Aucun élément prospectif contenu dans ce document n’est ou ne doit être interprété comme une promesse ou une garantie de résultats réels, ces derniers étant susceptibles de différer de manière significative. Par conséquent, ces éléments prospectifs doivent être utilisés avec prudence, en tenant compte de l’incertitude qui leur est inhérente. Sous réserve des réglementations applicables, Legrand ne s’engage pas à publier de mise à jour de ces éléments en vue de tenir compte d’événements ou de circonstances postérieurs à la date de publication de ce document. Ce document ne constitue dans aucun pays, une offre de vendre ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Legrand. 1 A périmètre 2020.

2 Composition sur 2 ans des croissances organiques publiées au premier trimestre 2020 et au premier trimestre 2021.

3 Sur l’ensemble d’un cycle économique et hors ralentissement économique majeur, le Groupe vise :

- une croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires, hors effets de change, comprise entre +5% et +10% ;

- une marge opérationnelle ajustée moyenne (y compris coûts liés aux restructurations), d’environ 20% du chiffre d’affaires ;

- un cash flow libre normalisé compris en moyenne entre 13% et 15% du chiffre d’affaires.

Legrand poursuivra par ailleurs le déploiement d’une démarche ESG exemplaire et ambitieuse, portée par des feuilles de route exigeantes, en particulier dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et la promotion de la diversité.

4 Sur la base du chiffre d’affaires des 12 derniers mois.

5 Sur la base de l’EBITDA des 12 derniers mois.

6 Sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale du 26 mai 2021.

7 Pour davantage d’informations, le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse du 11 février 2021.

8 Cette distribution se fera intégralement par prélèvement sur le bénéfice distribuable.

9 Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats.

