Legrand : relèvement des objectifs annuels

Legrand indique relever ses objectifs 2021 et viser désormais une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires entre +4 et +7%, et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2020) entre 19,6 et 20,4% du chiffre d'affaires.



Sur le premier trimestre 2021, le résultat net part du groupe du fournisseur de matériel électrique a augmenté de 36,4% à 228 millions d'euros, pour une marge opérationnelle ajustée (à périmètre 2020) améliorée de 3,3 points à 21,9%.



Son chiffre d'affaires a progressé de 10,5% à un peu plus de 1,67 milliard d'euros. La croissance organique s'est établie à +13,1% sur la période, avec +8,8% dans les pays matures et +26,9% dans les nouvelles économies.



