Leipzig surpris, Francfort enchaîne

Avant-dernier de Bundesliga, Bielefield a créé la surprise de l'après-midi en s'imposant à Leipzig (2-0). Même en supériorité numérique dès la 70e minute de jeu, les coéquipiers de Christopher Nkunku n'auront pas réussi à égaliser et vont même encaisser un dernier but à un quart d'heure de la fin. Francfort a pris le dessus sur Mayence (1-0) et continue sa bonne série de trois succès consécutifs. Francfort reste 5e de Bundesliga, devant l'Union Berlin. Le club berlinois justement s'est lui aussi emparé de la victoire à Bochum (1-0). Les deux dernières rencontres entre Greuther Furth - Augsburg et Hoffenheim - M'Gladbach se sont terminées sur un score de parité.

par Robin Joanchicoy (iDalgo)