Lennar prévoit un bénéfice important au deuxième trimestre grâce à la forte demande de maisons.

Lennar, qui a battu les estimations de revenus du premier trimestre un jour plus tôt grâce à la flambée des prix des maisons, a également relevé ses perspectives de revenus pour l'ensemble de l'année dans le secteur de la construction de maisons à 32 milliards de dollars, contre 31 milliards de dollars précédemment.

Toutefois, la société a mis en garde contre les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'inflation qui ont fait grimper en flèche les prix des matières premières, en particulier du bois de construction, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de jours nécessaires pour achever la construction d'une maison.

"La capacité de construire et de livrer réellement des maisons a été ralentie par la chaîne d'approvisionnement qui est pratiquement rompue", a déclaré le président du conseil, Stuart Miller.

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, Lennar a déclaré s'attendre à un bénéfice de 3,80 à 4,00 dollars par action pour le deuxième trimestre, contre 3,75 dollars par action attendus par les analystes.

Lennar a déclaré qu'elle avait déposé en février un formulaire 10 confidentiel pour SpinCo, l'entreprise non essentielle qu'elle se sépare, et qu'elle avait entamé un processus auprès de la Bourse de New York pour que ses actions soient cotées.