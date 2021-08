Lenovo Group : Résultats du premier trimestre 2021/22

Lenovo enregistre un premier trimestre record, doublant son bénéfice net alors que sa stratégie continue de générer des augmentations durables de la rentabilité et une croissance à long terme

Le Lenovo Group (HKSE : 992) (PINK SHEETS : LNVGY) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre de l’exercice du Groupe. Les opportunités créées en accélérant la numérisation, la transformation intelligente et les mises à niveau des TI dans les appareils, les infrastructures, et les applications à l'échelle mondiale continuent de générer des augmentations de la rentabilité à long terme et durable du Groupe.

En saisissant ces opportunités, la performance de Lenovo a affiché des améliorations significatives de la rentabilité en glissement annuel, avec un bénéfice avant impôt qui a presque doublé pour atteindre 650 millions USD (en hausse de 96 %), et un bénéfice net qui a également presque doublé (en hausse de 119 %), tandis que la marge de bénéfice net a atteint 2,8 %, la plus élevée depuis de nombreuses années. Le chiffre d'affaires du Groupe pour le premier trimestre a poursuivi son hypercroissance à 16,9 milliards USD, en hausse de 27 % en glissement annuel.

En regardant l'avenir, la société voit des opportunités continues de croissance durable et des améliorations de la rentabilité dans l'ensemble de ses activités, dans des domaines tels que les solutions verticales, les solutions d'infrastructure, les PC haut de gamme, et les appareils adjacents autres que les PC tels que les tablettes, les smartphones, l'informatique embarquée, ainsi que d'autres appareils intelligents. Par ailleurs, l'innovation continuera d'alimenter une croissance rentable et durable. Ayant augmenté ses dépenses en R&D de 40 % en glissement annuel au premier trimestre, Lenovo va continuer d'investir dans l'innovation et doubler ses investissements en R&D au cours des trois prochaines années.

Ce trimestre est la première fois que la société déclare ses résultats sous la nouvelle structure de groupes d'activités, le Groupe Solutions et Services (Solutions and Services Group, SSG), le Groupe Solutions d'infrastructure (Infrastructure Solutions Group, ISG), et le Groupe Périphériques intelligents (Intelligent Devices Group, IDG), qui a été annoncée en début d'année.

Points financiers marquants :

T1 21/22 en millions USD T1 20/21 en millions USD Variation Chiffre d’affaires du Groupe 16 929 13 348 27 % Résultat avant impôts 650 332 96 % Bénéfice net (bénéfice attribuable aux actionnaires ) 466 213 119 % Bénéfice de base par action (cents USD) 4,02 1,80 2,22

Déclaration du président et PDG, Yuanqing Yang :

« La transformation numérique et intelligente accélérée a créé des opportunités de marché importantes à l'échelle mondiale. Lenovo réussit à saisir ces opportunités en se transformant d'une société spécialisée dans les périphériques en un fournisseur de services et de solutions. Notre performance en est la preuve - rien que ce trimestre, nous avons doublé la rentabilité en glissement annuel tandis que notre marge de bénéfice net est la plus élevée depuis de nombreuses années », a déclaré Yuanqing Yang, président et PDG de Lenovo. « À l'avenir, nous continuerons d'augmenter les investissements en R&D dans le but de les doubler au cours des trois prochaines années ; nous continuerons d'améliorer notre excellence opérationnelle ; et nous restons engagés en faveur de l'innovation verte et de la citoyenneté d'entreprise afin d'augmenter notre rentabilité de manière durable à long terme. »

Groupe Solutions et Services (SSG) : une amélioration de la rentabilité du Groupe dans des secteurs à croissance rapide

L'industrie se transforme à l'heure où les clients demandent des services informatiques plus sophistiqués qui créent d'énormes opportunités pour les services de solutions et les services gérés, y compris le modèle en tant que Service réservé aux abonnés. Il est estimé que le marché des services informatiques atteindra plus de 1 billion USD d'ici 2025.

Performance au T1 :

Une croissance significative du chiffre d'affaires au T1 (38 % en glissement annuel à 1,18 milliard USD) dans trois segments clés du SSG (services de soutien, services gérés/en tant que Service, solutions verticales) avec une marge d'exploitation de 22 %, nettement supérieure à celle des activités de matériel traditionnel.

La rentabilité des services de soutien a augmenté de presque trois points en glissement annuel ; le chiffre d'affaires des services gérés/en tant que Service a affiché une croissance à double chiffre en glissement annuel, et la valeur des contrats pour des solutions verticales a affiché une croissance à trois chiffres en glissement annuel.

Le succès est venu de plusieurs nouvelles transactions très médiatisées de ville intelligente et vente au détail intelligente, ainsi que de solutions cloud hybride utilisant la PI de Lenovo.

Prévisions :

Dans ce contexte, Lenovo va améliorer les taux de pénétration de ses services de soutien et tirer parti de la base installée croissante de périphériques, en particulier grâce au rebond de la croissance du secteur commercial. Pour en tant que Service, la société investit agressivement dans les capacités, les plateformes et les outils, tout en recherchant des économies d’échelle en construisant des solutions verticales plus répétables utilisant la PI de Lenovo et via des partenariats stratégiques.

Les marges significativement plus élevées des trois segments clés pour SSG augmenteront la rentabilité de l'ensemble du Groupe au cours des trimestres et des années à venir.

Groupe Solutions d’infrastructure (ISG) : une accélération de la rentabilité et une croissance considérablement supérieure à celle du marché trimestre après trimestre

L’infrastructure TIC est à la base de la transformation numérique et intelligente, avec une infrastructure TIC qui promet de constituer un marché de près de 250 milliards USD d’ici 2025. Après avoir investi dans l’édification d’une solide base, Lenovo est bien placé en tant que fournisseur de TIC « full-stack ».

Performance au T1 :

ISG a enregistré un chiffre d’affaires record de 1,8 milliard USD, et a surperformé le marché pendant six trimestres consécutifs, tout en obtenant ses meilleurs résultats en cinq ans.

Aujourd’hui no. 3 sur le marché Serveur x86 mondial et no. 2 en termes de stockage généralisé.

Les activités à plus haute marge – les solutions de stockage, logiciel, et Cloud hybride – poursuivent leur solide croissance en glissement annuel, les solutions Cloud hybride affichant une croissance élevée à deux chiffres en glissement annuel.

Prévisions :

Le Groupe continuera d’investir dans le développement de l’activité avec une vision : devenir le plus important fournisseur de solutions d’infrastructures de centres de données, en augmentant ses investissements dans l’edge computing, les solutions Cloud hybride, et la convergence cloud-réseau 5G. La société continuera de renforcer ses capacités de conception et de fabrication internes, d’améliorer les rendements, et d’élargir ses partenariats stratégiques pour valider d’autres solutions.

L’investissement en cours dans la compétitivité ISG globale stimulera encore plus la rentabilité et la compétitivité globale pour le groupe d’activités.

Groupe Périphériques intelligents (IDG) : résultat record, poursuite de la croissance des activités autres que les PC

La pandémie a changé la façon dont les gens vivent et travaillent, les PC retrouvant leur place au centre des vies numériques. Le cycle de rafraîchissement des PC s’est raccourci, le taux de pénétration a augmenté et la demande totale en PC restera au moins au niveau actuel jusqu’à 2025 avec un rebondissement rapide de la demande commerciale. En même temps, le marché IdO devrait bondir avec un TCCA de 11 % d’ici 2025. Et de nouvelles opportunités apparaissent rapidement dans les activités autres que les PC.

Performance au T1 :

Un premier trimestre record pour le résultat et pour le chiffre d’affaires. Un résultat de 1,1 milliard USD, en hausse de 43 % en glissement annuel, et un chiffre d’affaires de 14,7 milliards USD, en hausse de 28 % en glissement annuel - tirés par une solide performance dans le segment des PC combinée à une performance croissante des segments autres que les PC qui représentent actuellement 18 % du chiffre d’affaires total du groupe IDG.

Le prix de vente moyen et la rentabilité continuent d’augmenter grâce à des investissements continus dans les segments des PC haut de gamme et à forte croissance, tels que les segments Jeux, Postes de travail, Mince & Léger.

Lenovo a consolidé sa position de numéro 2 sur le marché mondial des tablettes Android, et l’activité des smartphones a enregistré une croissance de plus de 60 % de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Il s'agit aujourd'hui d'une activité robuste et auto-suffisante, avec une marge d’exploitation record de près de 5 % pour le trimestre.

Prévisions :

Lenovo continuera d'investir dans les périphériques plus intelligents, les technologies de composants de base et les plateformes informatiques de prochaine génération.

Lenovo tirera parti de sa large base de clients pour réaliser des ventes croisées de produits autres que les PC afin d’augmenter durablement la rentabilité.

Faits saillants opérationnels et investissements pour l’avenir

Les dépenses en R&D ont augmenté de 40 % en glissement annuel au T1, avec l’engagement de doubler l’investissement en R&D au cours des trois prochaines années .

. La société a récemment grimpé de 65 places pour se classer en 159e position sur la liste Fortune Global 500 , un classement record.

, un classement record. L’ excellence opérationnelle du Groupe et sa chaîne d’approvisionnement mondiale continuent d’être parmi les meilleures de leur catégorie, et aident la société à naviguer les défis mondiaux continus en matière d’approvisionnement en composants.

continuent d’être parmi les meilleures de leur catégorie, et aident la société à naviguer les défis mondiaux continus en matière d’approvisionnement en composants. Le Groupe continue de se concentrer sur la gouvernance environnementale et sociale (GES) par le biais de ses cibles climatiques à fondement scientifique et en stimulant l’innovation verte ; en soutenant les communautés et les entreprises dans le besoin en raison des défis que présente la COVID, et en permettant aux communautés sous-représentées d'accéder à la technologie et à l’éducation STEM par le biais de la Lenovo Foundation. Le rapport annuel du Groupe sur la GES sera publié en septembre 2021. Lenovo a également été récemment nommé meilleur lieu de travail pour l’inclusion du handicap par l’indice de l’égalité Disability:IN 2021.

LENOVO GROUP RÉCAPITULATIF FINANCIER Pour le trimestre d’exercice clos le 30 juin 2021 (en millions USD, sauf données par action)

T1 21/22

T1 20/21

Variation en glissement annuel Chiffre d’affaires 16 929 13 348 27 % Bénéfice brut 2 824 2 041 38 % Marge bénéficiaire brute 16,7 % 15,3 % 1,4 pt Charges d’exploitation (2 081) (1 605) 30 % Ratio des frais par rapport au revenu 12,3 % 12,0 % 0,3 pts Bénéfice d’exploitation 743 436 70 % Autres charges hors exploitation - net (93) (104) (11) % Résultat avant impôts 650 332 96 % Impôts (165) (85) 94 % Bénéfice pour la période 485 247 97 % Intérêts minoritaires (19) (34) (44) % Bénéfice attribuable aux actionnaires 466 213 119 % BPA (en cents US) De base 4,02 1,80 2,22 Dilué 3,53 1,76 1,77

