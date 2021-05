Lenovo Group : Résultats financiers pour l'exercice 2020/2021

Lenovo enregistre des résultats record pour le quatrième trimestre et marque un nouveau jalon pour l’exercice, dépassant le cap des 60 milliards USD de chiffre d’affaires, avec des bénéfices annuels record

Lenovo Group (HKSE : 992) (PINK SHEETS : LNVGY) a annoncé aujourd’hui des résultats record pour le Groupe, à la fois pour son quatrième trimestre et pour l’exercice, avec une croissance phénoménale dans tous ses secteurs d’activité. Les résultats démontrent la résilience du Groupe et sa capacité à réaliser une croissance équilibrée, constante et durable, tandis qu’elle poursuit sa dynamique de diversification et de transformation, en accord avec sa stratégie d’entreprise 3S (Smart IoT, Smart Infrastructure, Smart Solutions).

Le chiffre d’affaires du Groupe a augmenté de 48 % en glissement annuel pour le quatrième trimestre, se chiffrant à 15,6 milliards USD. Le bénéfice a enregistré son taux de croissance le plus élevé en deux ans, avec un résultat comptable de 380 millions USD et un bénéfice net de 260 millions USD, en hausse de 392 % et 512 % respectivement. Les résultats du T4 ont clôturé une année record, le chiffre d’affaires annuel du Groupe dépassant les 60 milliards USD, et s’élevant ainsi plus de 10 milliards USD au-dessus de l’exercice précédent. Le bénéfice a augmenté encore plus vite, avec un résultat comptable de près de 1,8 milliard USD et un bénéfice net de 1,2 milliard USD, les deux enregistrant une hausse de plus de 70 % en glissement annuel.

Le conseil d’administration de Lenovo a déclaré un dividende de clôture, de 3,09 cents USD, soit 24 cents HKD par action, pour l’exercice clos le 31 mars 2021.

Points financiers marquants :

Exercice 2020/2021

en millions USD Exercice 2019/2020

en millions USD Variation T4 2020/2021

en millions USD T4 2019/2020

en millions USD Variation Chiffre d’affaires du Groupe 60 742 50 716 20 % 15 630 10 579 48 % Résultat avant impôts 1 774 1 018 74 % 380 77 392 % Bénéfice net (bénéfice attribuable aux actionnaires) 1 178 665 77 % 260 43 512 % Bénéfice de base par action (cents USD) 9,54 5,58 3,96 2,19 0,36 1,83

Déclaration du président et PDG, Yuanqing Yang :

« Le trimestre dernier, nous avons enregistré la croissance la plus rapide depuis près de dix ans, et nous avons clôturé l’exercice fiscal en franchissant le cap des 60 milliards USD de chiffre d’affaires, et en réalisant une croissance significative du bénéfice pour marquer un nouveau record. Nous avons atteint ces sommets historiques en mobilisant nos compétences fondamentales, à savoir, une stratégie claire, des produits innovants, l’excellence opérationnelle et un modèle mondial-local, répondant ainsi aux besoins inédits de la Nouvelle normalité. » a déclaré Yuanqing Yang, PDG de Lenovo. « À l’avenir, nous allons saisir les énormes opportunités de croissance créées par les tendances du marché, en termes d’amélioration de la consommation d’informations, de mise à niveau des infrastructures, et de mise à niveau des applications, afin de générer une croissance durable à long terme et de nous assurer que nous pouvons construire un avenir encore plus intelligent dans les années à venir. »

Un quatrième trimestre record attribuable à une croissance simultanée à deux chiffres, du chiffre d’affaires dans toutes les activités principales

Le meilleur quatrième trimestre jamais réalisé pour le segment PC et appareils intelligents (PC and Smart Devices, PCSD) avec un chiffre d’affaires de 12,4 milliards USD, en hausse de 46 % en glissement annuel, et une rentabilité à un niveau sans précédent de 6.7 %.

avec un chiffre d’affaires de 12,4 milliards USD, en hausse de 46 % en glissement annuel, et une rentabilité à un niveau sans précédent de 6.7 %. Toutes les zones géographiques ont enregistré une croissance à deux chiffres de leur chiffre d’affaires PCSD, et le volume PC a affiché une croissance supérieure à celle du marché, renforçant ainsi le classement mondial de la société en tant que numéro un des PC.

Les tablettes ont enregistré un trimestre record avec une croissance de 157 % des expéditions, en glissement annuel, environ trois fois supérieure à celle du marché.

Les volumes des segments à forte croissance et haut de gamme (Jeux, Thin & Light, Chromebooks, Visuels) continuent d’enregistrer une croissance également supérieure à celle du marché, et de générer de solides taux de croissance à deux voire à trois chiffres.

Le chiffre d’affaires du groupe Commercial mobile (Mobile Business Group, MBG) a enregistré une hyper croissance, en hausse de 86 % en glissement annuel pour atteindre 1,54 milliard USD, avec un résultat comptable de 21 millions USD, un record depuis l’acquisition de Motorola.

a enregistré une hyper croissance, en hausse de 86 % en glissement annuel pour atteindre 1,54 milliard USD, avec un résultat comptable de 21 millions USD, un record depuis l’acquisition de Motorola. Des relations élargies avec les opérateurs et un solide portefeuille de produits, notamment de produits 5G, ont vu les volumes de smartphones réaliser une croissance à trois chiffres en Amérique du Nord, en Europe, et en Asie-Pacifique.

La part de marché des smartphones dans notre bastion d’Amérique latine a atteint un record de près de 21 %.

Le chiffre d’affaires du groupe Centres de données (Data Center Group, DCG) s’est montré solide, augmentant de 32 % en glissement annuel, pour atteindre 1,6 milliard USD, le cinquième trimestre consécutif de croissance à prime par rapport au cours. La rentabilité a augmenté de 4,4 points en glissement annuel.

s’est montré solide, augmentant de 32 % en glissement annuel, pour atteindre 1,6 milliard USD, le cinquième trimestre consécutif de croissance à prime par rapport au cours. La rentabilité a augmenté de 4,4 points en glissement annuel. Le segment Fournisseur de services cloud a quant à lui progressé de 73 % en glissement annuel, et à une prime de 61 points par rapport au marché.

Les revenus du quatrième trimestre ont atteint un niveau record pour Serveur, Stockage, Infrastructure définie par logiciel, Logiciel, et Calcul de haute performance/IA. Le stockage traditionnel a été un point fort, avec une croissance de 73 % en glissement annuel.

L’activité Edge, en plein essor, a affiché des signes évidents de croissance future.

Les activités de transformation ont également réalisé une croissance record, alimentée par la forte croissance continue du chiffre d’affaires des services et des logiciels*, en hausse de 44 % en glissement annuel. Le chiffre d’affaires des Services gérés* (DaaS, TruScale) a presque doublé, et le chiffre d’affaires des Solutions* a augmenté de 65 % en glissement annuel.

Un exercice fiscal clé, alimenté par la mobilisation de compétences fondamentales, à savoir une stratégie claire, l’innovation produits, l’excellence opérationnelle, l’innovation technologique et un modèle mondial/local

Pour la toute première fois, le chiffre d’affaires du Groupe a dépassé les 60 milliards USD , ajoutant plus de 10 milliards USD, soit une croissance de 20 % en glissement annuel, en seulement une année.

, ajoutant plus de 10 milliards USD, soit une croissance de 20 % en glissement annuel, en seulement une année. Le groupe Périphériques intelligents (Intelligent Devices Group, PCSD et MBG) et le groupe Centres de données ont enregistré une croissance de 20 % et de 15 % de leur chiffre d’affaires, respectivement.

La transformation fondée sur les services, opérée par le Groupe progresse rapidement. Le chiffre d’affaires de Logiciel et Services a augmenté deux fois plus rapidement que le chiffre d’affaires global du Groupe, à près de 40 % en glissement annuel pour atteindre un chiffre record de 4,9 milliards USD, et constitue désormais 8 %* du chiffre d’affaires du Groupe.

Points marquants opérationnels

Le 1er avril 2021, le Groupe Lenovo a réuni les équipes et les capacités de services et de solutions, de l’ensemble de la société pour former une organisation spécialisée : le nouveau groupe Solutions & Services (SSG) . Ce groupe commercial renforcera encore notre portefeuille de services attachés et augmentera les taux d’attachement, optimisera et étendra les services gérés, et développera des solutions reproductibles dans des secteurs verticaux clés.

. Ce groupe commercial renforcera encore notre portefeuille de services attachés et augmentera les taux d’attachement, optimisera et étendra les services gérés, et développera des solutions reproductibles dans des secteurs verticaux clés. La chaîne d’approvisionnement mondiale du groupe continue d’être parmi les meilleures de sa catégorie, l’empreinte mondiale s’élargissant pour inclure une nouvelle usine interne en Hongrie qui sera pleinement opérationnelle fin 2021. Plus récemment, Gartner a classé Lenovo parmi les 25 meilleures chaînes d’approvisionnement mondiales , citant l’entreprise comme un acteur exceptionnel dans la transformation commerciale axée sur le client, remarquée pour avoir adopté l’utilisation de technologies avancées telles que la 5G, la blockchain et l’intelligence artificielle afin d’optimiser la livraison des produits et des solutions, à des clients répartis sur 180 marchés.

du groupe continue d’être parmi les meilleures de sa catégorie, l’empreinte mondiale s’élargissant pour inclure une nouvelle usine interne en Hongrie qui sera pleinement opérationnelle fin 2021. Plus récemment, Gartner a classé Lenovo parmi les 25 meilleures , citant l’entreprise comme un acteur exceptionnel dans la transformation commerciale axée sur le client, remarquée pour avoir adopté l’utilisation de technologies avancées telles que la 5G, la blockchain et l’intelligence artificielle afin d’optimiser la livraison des produits et des solutions, à des clients répartis sur 180 marchés. Les progrès et les ambitions en matière de durabilité se poursuivent à un rythme soutenu , avec une réduction de 92 % des émissions de gaz à effet de serre, de Scope 1 et 2, au cours des dix dernières années, et de nouvelles cibles à fondement scientifique, ambitieuses en place pour 2030, afin d’accélérer encore plus les progrès. La société s’est vue également décerner l’Indice Corporate Knights annuel en tant que l’une des 100 entreprises les plus durables au monde .

, avec une réduction de 92 % des émissions de gaz à effet de serre, de Scope 1 et 2, au cours des dix dernières années, et de nouvelles cibles à fondement scientifique, ambitieuses en place pour 2030, afin d’accélérer encore plus les progrès. La société s’est vue également décerner l’Indice Corporate Knights annuel en tant que l’une des . La société a été nommée comme l’une des entreprises les plus innovantes au monde par le Boston Consulting Group, se classant 25e sur les 50 premières.

Perspectives commerciales

Les défis de l’exercice 2019/2020 persistent, à divers degrés, dans le nouvel exercice. Néanmoins, avec les changements permanents du marché qui se sont accélérés au cours de l’année passée les perspectives du Groupe pour le reste de 2021 et pour l’exercice 2021/2022 demeurent positives. Les changements intervenus sur le marché au cours de l’année écoulée alimentent trois grandes tendances sur lesquelles le Groupe capitalise. Premièrement, la mise à niveau de la consommation, avec des clients qui passent plus de temps sur leurs appareils, achètent davantage et effectuent des mises à niveau plus souvent. Deuxièmement, la mise à niveau des infrastructures, avec des clients qui passent de l’achat de produits pour centres de données, à l’achat de solutions d’infrastructure complètes. Et enfin, la mise à niveau des applications, avec une numérisation fortement accélérée, et une transformation intelligente, rendue possible par l’IA, qui devient une réalité. La solide feuille de route de Lenovo en matière d’exécution, son modèle d’exploitation mondial-local, et sa nouvelle structure organisationnelle s’alignent sur ces tendances, et renforceront encore la capacité du Groupe à générer une croissance durable à long terme.

* revenus facturés

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une entreprise du palmarès Fortune Global 500 d’une valeur de 60 milliards USD, qui est présente sur 180 marchés à travers le monde. Axés autour d’une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, nous développons actuellement des technologies qui changent le monde et qui alimentent (via des appareils et des infrastructures) et permettent (via des solutions, des services et des logiciels) à des millions de clients, chaque jour et ensemble, de créer une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable, pour tous et partout. Pour en savoir plus, visitez https://www.lenovo.com et lisez nos toutes dernières nouvelles sur notre StoryHub.

LENOVO GROUP



RÉCAPITULATIF FINANCIER Pour le trimestre fiscal et l’exercice clos le 31 mars 2021 (en millions USD, sauf données par action) T4

Exercice 2020/2021 T4

Exercice 2019/2020 Variation en glissement annuel Exercice 2020/2021 Exercice 2019/2020 Variation en glissement annuel Chiffre d’affaires 15 630 10 579 48 % 60 742 50 716 20 % Bénéfice brut 2 688 1 861 44 % 9 768 8 357 17 % Marge bénéficiaire brute 17,2 % 17,6 % (0,4) pt 16,1 % 16,5 % (0,4) pt Charges d’exploitation (2 209) (1 695) 30 % (7 588) (6 918) 10 % Ratio des frais par rapport au revenu 14,1 % 16,0 % (1,9) pt 12,5 % 13,6 % (1,1) pt Bénéfice d’exploitation 479 166 188 % 2 180 1 439 52 % Autres charges hors exploitation - net (99) (89) 11 % (406) (421) (3) % Résultat avant impôts 380 77 392 % 1 774 1 018 74 % Impôts (95) (14) 585 % (461) (213) 116 % Bénéfice pour la période/l’année 285 63 350 % 1 313 805 63 % Intérêts minoritaires (25) (20) 20 % (135) (140) (3) % Bénéfice attribuable aux actionnaires 260 43 512 % 1 178 665 77 % Gains par action (cents USD) De base 2,19 0,36 1,83 9,54 5,58 3,96 Dilué 1,94 0,35 1,59 8,91 5,43 3,48

