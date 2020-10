Lenovo :® Yoga® et Intel® Evo™ annoncent une expérience dédiée aux adeptes avec les Jonas Brothers pour un concert virtuel immersif

La marque Lenovo Yoga et Intel offrent à leurs adeptes un billet en accès intégral à une expérience unique afin de célébrer les créateurs, incluant la chance d’avoir leur illustration personnalisée exposée sur les produits Jonas Brothers.

Aujourd’hui, la marque Yoga® de Lenovo et la plateforme Intel® Evo™ ont annoncé un partenariat, Pour tous les créateurs, en collaboration avec les artistes multi-platine et nominés aux Grammy, les Jonas Brothers, pour un programme immersif sollicitant l’imagination créative des adeptes, et se concluant par une performance immersive qui aura lieu le 3 décembre 2020. Cette initiative, créée par Universal Music Group & Brands (UMGB), la division partenaire des marques de Universal Music Group, offriront aux adeptes des Jonas Brothers en Amérique du Nord, un siège virtuel au premier rang durant ce concert à domicile, qui donnera au public le contrôle sur les visuels du spectacle par le biais de interactions en temps réel.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201013006138/fr/

Lenovo® Yoga® and Intel® Evo™ Announce Fan-Powered Experience With Jonas Brothers for Immersive Virtual Concert (Photo: Business Wire)

Le concert tirera parti des dernières nouveautés en matière de technologie de divertissement musical et de créativité, afin de donner vie à ce spectacle extraordinaire. Les adeptes peuvent voter sur la liste par des commentaires en direct durant le spectacle, et par des hashtags personnalisés qui déclencheront des effets visuels réels sur l’écran. Tout au long du concert, les spectateurs personnaliseront ensuite leur expérience en sélectionnant leurs angles de caméras favoris et en débloquant un souvenir numérique à partager sur leurs réseaux sociaux.

« Nous disons toujours cela mais nous avons véritablement les meilleurs adeptes et nous avons cherché des opportunités de les impliquer de façon créative, » ont déclaré les Jonas Brothers. « Le partenariat avec Lenovo est une manière pour nous de travailler avec eux à un autre niveau, car ils souhaitent pouvoir participer directement à une nouvelle expérience immersive – depuis l’aide à la conception des produits jusqu’au soin apporté à la liste. Les tournées des artistes étant actuellement suspendues, nous sommes impatients de nous rassembler de nouveau pour jouer et offrir un peu plus de bonheur durant la saison des fêtes. »

Avant le concert virtuel, Lenovo et la plateform Intel® Evo™ appellent tous les créateurs à soumettre leur illustration personnalisée pour courir la chance de voir leurs œuvres exposées sur l’affiche officielle du concert, sur les produits en édition limitée ou sur les visuels du concert. À compter du 13 octobre 2020 et jusqu’au 6 novembre 2020, tous les créateurs peuvent soumettre leurs illustrations pour les divers visuels sur un microsite personnalisé crée pour la campagne – LenovoYogaCreatorsContest.com. Chaque fan aura l’opportunité de s’inscrire pour trois participations – une par catégorie créative. Les pièces de produits gagnées seront disponibles à l’achat pour les adeptes pendant une durée limitée avant et durant le concert, tous les profits étant remis à Feeding America, l’organisme caritatif préféré du groupe. Visitez LenovoYogaCreatorsContest.com pour connaître tout le règlement officiel ainsi que les directives pour participer.

Inspirés par les derniers ajouts de la meilleure sous-marque de PC deux-en-un de Lenovo,Yoga, les nouveaux Lenovo Yoga 9i et 7i, compatibles pour la plateforme Intel® Evo™ – Pour tous les créateurs sont conçus afin d’inspirer la créativité et de libérer l’auto-expression.

Similaire au concert virtuel immersif, le Yoga 9i est conçu pour une expérience de divertissement de qualité supérieure, caractérisée par des visuels extraordinaires activés par Dolby Vision pour des images de qualité ultra-éclatante et un son spectaculaire propulsé par le système Dolby Atmos® Speaker. Et avec jusqu’à plus de 15 heures de durée de vie de la batterie1, le Yoga 9i permet aux créateurs et aux adeptes de travailler depuis n’importe où sans sacrifier le confort, la performance et la haute résolution.

« Dans l’environnement mobile d’aujourd’hui, où les frontières entre le travail et le divertissement sont de plus en plus floues, la technologie est essentielle pour maintenir l’efficacité et la productivité, mais elle inspire et accroît également notre créativité, » a déclaré Matthew Zielinski, président de Lenovo en Amérique du Nord. « Le partenariat Pour tous les créateurs et Lenovo avec les Jonas Brothers est en parfaite harmonie avec la gamme Yoga. Les créatifs de tout calibre, qu’ils soient des artistes reconnus mondialement ou des designers émergents, comprennent l’importance d’avoir les bons outils technologiques pour nourrir leur passion. »

Lenovo s’est associé avec UMGB afin de conceptualiser le programme 2020 en Amérique du Nord, inspiré par la nouvelle campagne mondiale de Lenovo Le yoga pour nous tous, avec le lancement de la plateforme Intel Evo, offrant une expérience exceptionnelle partout et axée sur l’expression et la collaboration créatives communes.

« En cette période si particulière, l’opportunité de définir une stratégie et de s’associer avec Lenovo a été à la fois motivante et excitante », a déclaré LJ Gutierrez, directeur général des partenariats avec les marques de UMGB. « L’industrie de la musique est en évolution constante, et nous sommes fiers de créer une expérience avec Lenovo, qui donne aux adeptes l’opportunité d’interagir et de se connecter avec les Jonas Brothers. »

Les créateurs gagnants seront contactés le 12 novembre 2020. Un certain nombre de créateurs, incluant ceux sélectionnés pour leurs illustrations gagnantes, auront l’opportunité de participer à une conversation vidéo avec les Jonas Brothers avant le début de l’expérience le 3 décembre 2020. Les designers dont les concepts visuels du concert sont sélectionnés pour l’événement final recevront également un ordinateur portatif Lenovo Yoga dédicacé par les Jonas Brothers, afin de voir le concert avec style.

La marque Lenovo Yoga est disponible exclusivement chez Best Buy aux États-Unis et auprès de certains détaillants au Canada ainsi que sur lenovo.com.

1 Toutes les réclamations concernant la durée de vie de la batterie sont approximatives et basées sur les résultats des tests, en utilisant le test d’évaluation de la durée de vie des batteries MobileMark 2014 ver 1.5. Les résultats réels varieront et dépendront des nombreux facteurs incluant la configuration et l’utilisation des produits, le logiciel, les conditions de fonctionnement, la fonctionnalité sans fil, les fonctionnalités de gestion du courant, la luminosité de l’écran et d’autres facteurs. La capacité maximale de la batterie diminuera naturellement avec le temps et l’utilisation. Visitez https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ pour plus de détails.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une entreprise du classement Fortune Global 500 d’une valeur de 50 milliards USD qui compte 63 000 employés et opère dans 180 marchés à travers le monde. Axés autour d’une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente à tous, nous développons actuellement des technologies qui transforment le monde et qui aident à créer une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable. En concevant, en élaborant et en construisant le portefeuille le plus complet au monde d’appareils intelligents et d’infrastructures, nous menons également une Transformation Intelligente, afin de créer de meilleures expériences et de meilleures opportunités pour des millions de clients partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez https://www.lenovo.com, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et Weibo, et lisez nos toutes dernières nouvelles sur notre StoryHub.

LENOVO and YOGA sont des marques déposées de Lenovo. Intel, le logo Intel et les autres marques d’Intel sont des marques déposées de Intel Corporation ou de ses filiales. DOLBY, DOLBY VISION et DOLBY ATMOS sont des marques déposées de Dolby Laboratories, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2020, Lenovo Group Limited.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201013006138/fr/