Lenovo : annonce des offres très attendues pour le vendredi fou et le Cyber Monday

La vente annuelle des Fêtes est en cours maintenant, avec des portes quotidiennes et d'énormes économies disponibles tout au long du week-end

La vente annuelle des Fêtes est en cours maintenant, et Lenovo casse les prix des PC, de l'électronique, et bien plus pour ses ventes annuelles du vendredi fou et du Cyber Monday, seulement disponibles sur lenovo.com - en cours jusqu'au 30 novembre. Les consommateurs peuvent économiser jusqu'à près de 70 % sur certains ordinateurs et jusqu'à 80 % sur certains accessoires sélectionnés, avec des aubaines quotidiennes et des baisses de prix à l’heure pendant le week-end de fête. Un catalogue électronique présentant toutes les offres, y compris les moments où les aubaines entrent en vigueur, peut être consulté ici.

À partir du 16 novembre, les acheteurs ont la possibilité de commencer tôt à acheter des cadeaux de la fête lorsque l'ensemble du site Web passe au prix du vendredi fou (moins les aubaines annoncées qui commencent le 26 novembre).

Les offres vendredi fou et Cyber Monday commencent le mercredi 25 novembre, avec les Lenovo ThinkPad T490 proposés à 1 059,99 $. Le jeudi, avec des offres exclusives sur les PC et les appareils électroniques, y compris les populaires ordinateurs portables Lenovo Chromebook Duet 3 et Yoga C740, à des prix réduits.

Pour le vendredi fou, le 27 novembre, des baisses de prix à l’heure sur les PC commencent à 9 h. Ceux-ci incluent le ThinkPad T15 Gen 1, l'IdeaPad 3, le ThinkPad L390 Yoga, le ThinkCentre M90n Nano Desktop, le Legion 5i et le ThinkPad P15 Workstation, avec des modèles sélectionnés à jusqu'à 52 % de réduction ! Ces offres se poursuivront tout au long du week-end jusqu'à épuisement des stocks, avec une baisse des prix à l’heure supplémentaires à partir du Cyber Monday, le 30 novembre, sur des produits tels que l'IdeaCentre All-in-One 5i, le Chromebook S330, le portable du jeu Legion 7i et le ThinkPad T14, et certains PC à partir de 189 $.

Les principales offres et promotions des soldes du vendredi fou et du Cyber Monday incluent :

Le mercredi 25 novembre

ThinkPad T490s à 1 059,99 $

ThinkPad X1 Carbon Gen 8 à 1 619,99 $

Le jeudi 26 novembre

9 h - Chromebook Duet 3 le mieux noté pour 374,99 $

9 h - Yoga C740 15 po pour 799,99 $

Le vendredi 27 novembre (vendredi fou)

9 h - Ordinateur de jeu portable Legion 5i à 45 % de réduction - 839,99 $ !

9 h - IdeaPad 3 (15 po) pour seulement 329,99 $

9 h - ThinkPad L390 Yoga pour 669,99 $

9 h - ThinkCentre M90n Nano Desktop pour 415 $

12 h - ThinkPad T15 Gen 1 pour 1 214,99 $

12 h - Station de travail ThinkPad P15 à 47 % de réduction – 2 109 $ !

Le lundi 30 novembre (Cyber Monday)

9 h - ThinkPad T14 pour 1 349,99 $

12 h - Chromebook S330 pour 259,99 $

12 h - Ordinateur portable de jeu Legion 7i pour 2 569,99 $

18 h - IdeaCentre All-i-One 5i pour 1 299,99 $

« Les acheteurs attendent avec impatience les ventes Lenovo du vendredi fou et du Cyber Monday tout au long de l'année car ils savent qu'ils peuvent obtenir nos produits de haute qualité pour une fraction de leur coût normal », a déclaré Carlo Savino, directeur exécutif du commerce électronique en Amérique du Nord chez Lenovo. « Les achats des Fêtes ne se font plus uniquement le vendredi fou, nous proposons donc des remises importantes et des aubaines quotidiennes à partir du mercredi jusqu'au Cyber Monday. »

Pour plus de détails sur toutes les offres exceptionnelles incluses dans les soldes du vendredi fou et du Cyber Monday de cette année, visitez le https://www.lenovo.com/ca/en/d/deals/doorbusters

*Toutes les périodes (HNE). Offres valables jusqu’à épuisement des stocks. Magasinez tôt pour bénéficier de la meilleure sélection.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une entreprise du classement Fortune Global 500 d’une valeur de 50 milliards USD qui compte 63 000 employés et opère dans 180 marchés à travers le monde. Axés autour d’une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente à tous, nous développons actuellement des technologies qui transforment le monde et qui aident à créer une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable. En concevant, en élaborant et en construisant le portefeuille le plus complet au monde d’appareils intelligents et d’infrastructures, nous menons également une Transformation Intelligente, afin de créer de meilleures expériences et de meilleures opportunités pour des millions de clients partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez https://www.lenovo.com, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et Weibo, et lisez nos toutes dernières nouvelles sur notre StoryHub.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201102006097/fr/