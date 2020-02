Lenovo annonce des performances inédites au T3 avec un CA et un résultat avant impôts record

Lenovo Group (HKSE : 992) (Pink Sheets : LNVGY) a annoncé aujourd’hui un chiffre d’affaires record de 14,1 milliards USD pour le troisième trimestre, ce qui représente le dixième trimestre consécutif de croissance en glissement annuel, pour le groupe. Le résultat avant impôts a augmenté de 11 % par rapport au même trimestre de l’année précédente, pour atteindre 390 millions USD, tandis que le résultat net affiche également une croissance de 11 % en glissement annuel, se hissant à 258 millions USD.

Le résultat de base par action, pour le troisième trimestre d’exercice a été de 2,16 cents US, soit 16,90 cents HK.

« Le trimestre dernier, malgré les incertitudes géopolitiques et les pénuries d’approvisionnement qui ont touché l’ensemble de notre secteur, nous avons connu des performances inédites en termes d’équilibre géographique, d’excellence opérationnelle et d’exécution stratégique. Le CA et le résultat avant impôts, du groupe ont battu des records », s’est réjoui Yang Yuanqing, PDG de Lenovo. « Ces compétences fondamentales nous permettent non seulement de saisir des opportunités de transformation technologique et de maintenir une croissance durable, mais aussi d’affronter les difficultés du monde actuel. »

Facteurs économiques mondiaux

Le trimestre dernier s’est avéré difficile pour les entreprises du secteur, qui ont dû gérer les incertitudes géopolitiques, des pénuries d’approvisionnement en composants, et plus récemment le problème du coronavirus, à l’échelle mondiale. En ce qui concerne le coronavirus, Lenovo continue de donner la priorité à la sécurité et la santé de ses employés, à la continuité de fabrication et aux capacités de reconstruction, ainsi qu’à l’aide aux personnes chargées de contenir l’épidémie. Tout comme les autres entreprises du secteur, Lenovo est inévitablement confrontée à des contraintes et des délais à court terme. Nous attendons que la chaîne d’approvisionnement redevienne opérationnelle après la longue fermeture des usines pendant les festivités du Nouvel An chinois. Pour pallier à ces inconvénients, Lenovo tirera parti de son équilibre géographique, de son excellence opérationnelle et de sa gestion maîtrisée des chaînes d’approvisionnement complexes dans le monde entier. Elle exécutera également des plans stratégiques solides pour relever ces défis.

Vue d’ensemble des groupes d’activités

Le Groupe Périphériques intelligents (Intelligent Devices Group, IDG) de Lenovo continue d’afficher les meilleures performances de l’entreprise. Le Groupe PC et périphériques intelligents (PC and Smart Devices Group, PCSD), l’une des deux unités commerciales IDG, a déclaré un chiffre d’affaires record de 11,1 milliards USD, un résultat avant impôts de 684 millions USD, et une marge avant impôts sur le bénéfice de 6,2 %. Ces résultats record traduisent les remarquables capacités mondiales de Lenovo en termes de performances, notamment son aptitude à surmonter l’importante pénurie de processeurs qui a frappé l’ensemble de l’industrie. Pour les ordinateurs de bureau, Lenovo a conforté sa position numéro 1 avec un record d’expéditions, dépassant de 2 % la moyenne du marché pourtant en plein essor. Lenovo a également fini en tête de l’industrie pour l’année civile, avec une part de marché de 24,3 %, soit une hausse de 1,6 point en glissement annuel. Le volume des ventes dans les catégories à forte croissance et premium a permis au chiffre d’affaires des activités Jeux, Dispositifs minces et légers, Supports visuels, Stations de travail et Chromebooks de poursuivre sa croissance à deux chiffres, largement au-dessus de celle du marché, puisqu’elle creuse un écart à deux chiffres en glissement annuel. Lenovo porte un regard optimiste sur l’avenir, et même si les difficultés persistent au niveau mondial, elle est convaincue que son excellence opérationnelle éprouvée lui permettra d’afficher une croissance premium sur le marché, et que sa rentabilité dominera celle des autres entreprises de l’industrie. En outre, Lenovo tirera parti de l’innovation pour accélérer sa croissance ; en témoigne l’annonce récente du lancement du ThinkBook Plus à affichage e-ink au dos de l’écran, de l’ordinateur portable ThinkPad X1 Fold avec écran repliable, et du tout premier PC 5G au monde, le Yoga 5G.

La deuxième unité commerciale d’IDG, le Groupe d’activités mobiles (Mobile Business Group, MBG), a enregistré son cinquième trimestre consécutif de rentabilité. Dans le bastion latino-américain de l’entreprise, le volume de Lenovo a dépassé celui du marché de 19 points, et sa marge de revenus avant impôts a atteint 5,8 %. L’activité mobile continuera d’améliorer sa rentabilité tout en accélérant la croissance sur les nouveaux marchés. En outre, le lancement récent du Motorola razr indique le retour de l’entreprise sur le segment premium, sur lequel elle compte se concentrer à l’avenir.

Le Groupe Centres de données (Data Center Group [DCG]) a vu ses expéditions de serveurs grimper de 18 % en glissement annuel. Bien que le CA du Groupe Centres de données soit resté stable en glissement annuel, en raison des fortes réductions du prix des composants, ce qui a entraîné la baisse du prix moyen des systèmes, la rentabilité continue d’augmenter. L’activité Infrastructures à moyenne et petite échelle (Non Hyperscale) a enregistré son CA le plus important depuis 4 ans, avec une hausse de 16 %. Le CA du marché chinois a connu à lui seul une hausse de 46 % en glissement annuel. L’infrastructure définie par logiciel (Software Defined Infrastructure [SDI]) et le stockage (Storage) ont tous deux vu une croissance de plus de 40 % de leur CA en glissement annuel. Dans les prochains mois, Lenovo prévoit une croissance dans tous les domaines, en particulier les serveurs, le stockage, le SDI, l’informatique haute performance (High Performance Computing), les logiciels et les services, alors que l’entreprise cherche à augmenter la diversité de sa clientèle et à élargir les canaux indirects.

La Transformation intelligente : un catalyseur de croissance pour le groupe

La stratégie commerciale de transformation intelligente, de Lenovo a continué de jouer un rôle important de catalyseur de croissance, à long terme pour le groupe. Le chiffre d’affaires des logiciels et services (Software and Services)*, en hausse de 41 % en glissement annuel, a atteint un record inédit de 1 milliard USD, soit 7 % du CA total du groupe. Le CA de l’activité IdO intelligent (Smart IoT) a presque quadruplé en glissement annuel, pour atteindre 90 millions USD, mené par la croissance de la RA/RV et de la technologie de grande consommation pour le domicile (Smart Home) et le bureau (Smart Office) intelligents. Le CA de l’activité Infrastructure intelligente (Smart Infrastructure) a progressé de plus de 50 % en glissement annuel, mené par l’infrastructure définie par logiciel (Software Defined Infrastructure) et la virtualisation des fonctions réseau (Network Function Virtualization). Le CA de l’activité Segments verticaux intelligents (Smart Vertical) a doublé suite à une croissance à trois chiffres du CA du Groupe commercial Veille des données (Data Intelligence Business Group) et des solutions PCSD, dans les secteurs des soins de santé et de l’éducation.

* revenus facturés

LENOVO GROUP

RÉCAPITULATIF FINANCIER Pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2019 (en millions USD, sauf données par action)

T3 19/20 T3 18/19

Variation en glissement annuel Chiffre d’affaires 14 103 14 035 0,5 % Bénéfice brut 2 265 2 050 10,5 % Marge bénéficiaire brute 16,1 % 14,6 % 1,5 pt Charges d’exploitation (1 777) (1 616) 10,0 % Ratio des frais par rapport au revenu 12,6 % 11,5 % 1,1 pt Bénéfice d’exploitation 488 434 12,4 % Autres charges hors exploitation - net (98) (84) 16,4 % Résultat avant impôts 390 350 11,4 % Impôts (85) (85) (0,9 %) Bénéfice pour la période 305 265 15,4 % Intérêts minoritaires (47) (32) 47,8 % Bénéfice attribuable aux actionnaires 258 233 10,9 % BPA (en cents US) De base 2,16 1,96 0,20 Dilué 2,07 1,92 0,15

