La présentation des technologies de Lenovo inclut le lancement de Lenovo TruScale comme plateforme « Tout en tant que service », un portefeuille amélioré de solutions Edge to Cloud, de nouveaux logiciels, une nouvelle plateforme d’IA, des innovations écologiques et responsables, ainsi qu’un large éventail de nouveaux ordinateurs portables Yoga™ et Chromebook, de tablettes, d’écrans, et bien plus encore.

À l’occasion de son 7e événement technologique annuel mondial Tech World, Lenovo a dévoilé aujourd'hui une multitude de nouvelles innovations – d’un modèle d'affaires « Tout en tant que service » considérablement étendu grâce à Lenovo TruScale à une série de nouvelles infrastructures Edge to Cloud et de nouveaux produits de centres de données, en passant par un large éventail de nouveaux ordinateurs portables, tablettes, écrans, appareils d’informatique en périphérie et accessoires, destinés à aider les entreprises et les consommateurs à progresser vers ce que l’entreprise qualifie de « nouvelle réalité ».

Outre l’annonce de plusieurs nouveaux produits et services, le président du conseil d’administration et PDG de Lenovo, Yuanqing Yang, a prononcé un discours d’ouverture, évoquant les tendances clés – notamment la persistance de solutions hybrides destinées à la vie professionnelle et à la vie privée, la demande en faveur de services d’infrastructure plus sophistiqués, ainsi que les perspectives et la puissance de l’intelligence artificielle pour façonner la manière dont le monde vivra, apprendra, travaillera et se connectera dans les prochaines années. Yang a été rejoint par plusieurs dirigeants d’entreprise et PDG mondiaux leaders issus de puissantes sociétés telles que Microsoft, Intel, Deloitte, SAP, VMWare, et Nutanix. Plusieurs clients mondiaux parmi lesquels WPP et Ducati ont également partagé leurs récits d’innovation et de technologie, qui ont permis aux entreprises de prospérer malgré le contexte mondial difficile auquel elles sont confrontées aujourd’hui. Plus de 70 000 personnes se sont inscrites pour assister à cet événement technologique mondial et évoquer l’avenir du secteur.

« La nouvelle réalité est bien présente, et les individus et entreprises présentent désormais des utilisations et des besoins différents concernant des technologies plus intelligentes », a déclaré Yuanqing Yang, président du conseil d'administration et PDG de Lenovo. « Lenovo reste déterminée et prête à délivrer ses solutions dans le cadre de cette nouvelle réalité. Qu’il s’agisse de nos solutions hybrides destinées à la vie professionnelle et à la vie privée, de notre nouveau modèle d'affaires "Tout en tant que service" Lenovo TruScale, de nos technologies Lenovo Brain et d’intelligence artificielle, ou de notre engagement en faveur d’une innovation écologique et responsable, Lenovo s’engage en faveur d’une innovation continue, afin d’accompagner ses clients et le monde entier vers une transformation numérique et intelligente. »

Transformation vers le « Tout en tant que service » grâce à l’expansion de Lenovo TruScale

En développant sa marque TruScale au-delà des services d’infrastructure, Lenovo propose au sein d’un même segment toutes ses offres en tant que service, afin de fournir une solution véritablement globale qui rend absolument tout accessible, du portefeuille au cloud, via un cadre contractuel unique. Lenovo TruScale offre désormais aux entreprises de toute taille la flexibilité dont elles ont besoin pour rester compétitives grâce à un modèle de consommation évolutif de type cloud, ainsi qu’à des options de paiement prévisibles concernant les intégrations de matériel et de services. Cette transition vers une stratégie en tant que service pleinement intégrée permet de concrétiser la vision de l’entreprise consistant à regrouper d’une nouvelle manière ses activités dédiées aux appareils intelligents, aux infrastructures intelligentes et aux solutions intelligentes pour ses clients, en résolvant des défis commerciaux communs ainsi qu’en fournissant aux dirigeants informatiques la performance et la flexibilité du paiement évolutif. Grâce à Lenovo TruScale, les solutions d’infrastructure des dirigeants informatiques sont pleinement gérées, fournissant aux clients les avantages d’un environnement cloud sur site, ainsi qu’une tranquillité d'esprit concernant la gestion des données dans un environnement hybride.

Lenovo Brain : Favoriser la transformation intelligente à l’ère de la nouvelle réalité

Au cours du discours principal, le Dr Yong Rui, directeur technologique et vice-président principal de Lenovo, a présenté les technologies clés de Lenovo Brain, plateforme d’IA axée sur la transformation industrielle et développée en interne chez Lenovo, afin de résoudre les difficultés des clients de plusieurs secteurs tels que la fabrication, la santé et l’éducation. Lenovo Brain a été initialement lancée en tant que plateforme d’IA destinée à favoriser la propre transformation intelligente de Lenovo, en permettant l’interaction naturelle des appareils Lenovo avec les utilisateurs, et en permettant aux infrastructures d’IA destinées aux opérations informatiques d’alimenter les usines intelligentes de Lenovo. Yong a annoncé la poursuite du développement de Lenovo Brain, afin de proposer à d’autres secteurs la construction, le déploiement et le support de sa solution d’IA.

De nouvelles innovations pour une informatique en périphérie résiliente

Lenovo se focalise sur la construction de solutions d’infrastructure plus intelligentes, qui sont plus importantes que jamais à l’ère nouvelle du travail hybride, dans le cadre de laquelle les besoins en solutions Edge to Cloud s’accélèrent. Lenovo a annoncé qu’elle serait la première entreprise à commercialiser la solution logicielle de VMware destinée à la périphérie, qui fonctionne sur les serveurs de périphérie résilients ThinkSystem SE350. En outre, Lenovo a également annoncé l’amélioration du logiciel de gestion Lenovo Open Cloud Automation, destiné à automatiser la planification, le déploiement et la gestion continue des déploiements cloud de centres de données jusqu’aux sites en périphérie. Les organisations peuvent désormais planifier leurs solutions d’infrastructure cloud et périphérie de centres de données, en utilisant le même logiciel de gestion.

Rendre la périphérie plus intelligente

Les applications informatiques d’IA en périphérie connaissent une croissance rapide à l'heure où les entreprises transforment de manière intelligente leurs opérations et services, grâce à des capacités de plus en plus performantes en termes d’analyses et d’automatisation. La ThinkEdge™ SE70 est une plateforme d’intelligence artificielle (IA) en périphérie à la fois puissante et flexible destinée aux entreprises, qui est conçue pour répondre aux besoins croissants en transformation intelligente des secteurs de la logistique, des transports, des villes intelligentes, de la vente au détail, de la santé et de la fabrication. La nouvelle solution en périphérie de Lenovo a été créée en coopération avec Amazon Web Services (AWS), en tirant parti d’AWS Panorama, et elle est alimentée par la plateforme NVIDIA® Jetson™ Xavier™ NX.

Windows 11 présente de nouveaux ordinateurs portables

Lenovo a dévoilé de nouveaux ordinateurs portables haut de gamme, qui offre des performances informatiques rapides et réactives dans le cadre de la nouvelle norme. Lancement de l’ordinateur portable OLED 14 pouces le plus léger au mondei pour une portabilité exceptionnelle, le Lenovo Yoga Slim 7 Carbon, et du nouvel ordinateur portable 16 pouces ultra-fin, le Lenovo Yoga Slim 7 Pro — qui font partie des premiers ordinateurs portables à proposer aux consommateurs le puissant système d'exploitation (OS) de nouvelle génération, Windows 11, pour offrir une souplesse accrue et des expériences fluides. Pour bénéficier d’une polyvalence en déplacement, l’élégant ordinateur portable détachable 2 en 1 IdeaPad™ Duet 5 Chromebook (13”, 6) est toujours prêt et axé sur la mobilité. Il est équipé de l’OS Chrome de Google pour effectuer des tâches créatives et productives via les applications favorites des utilisateurs, tout en offrant d’incroyables expériences de divertissement.

Plus heureux ensemble

Lenovo envisage un monde où la connectivité et la collaboration sont simplifiées, et où les logiciels qui alimentent ces appareils se révèlent déterminants pour libérer toutes les valeurs cachées. Parmi les exemples concrets figure la nouvelle infrastructure de connectivité sans fil de Lenovo baptisée Project Unityv. Initialement lancée parallèlement au Lenovo Tab P12 Pro, l’application Project Unity transforme efficacement l’appareil en un compagnon intelligent pour un PC Lenovo Windows 10 ou Windows 11. Cette expérience entièrement sans fil permet aux utilisateurs de jumeler facilement deux appareils en saisissant simplement un code, et d’étendre simplement l’ordinateur vers la tablette pour un espace d’affichage supplémentaire, ou pour recopier l’écran lorsque cela est nécessaire. Cette tablette inclut le tout nouveau Lenovo Precision Pen 3, ainsi que le pack clavier grand format clipsable, pour une productivité tout en légèreté.

Écrans haute performance

Le nouvel écran professionnel haut de gamme ThinkVision P27u-20, est l’un des trois écrans présentés au Tech World 2021. Cet écran offre une gamme de couleurs à double largeur (DCI-P3 99,1 %, Adobe RGB 99,5 %) avec une précision des couleurs étalonnée en usine. Conçu pour les créateurs de contenus photographiques, vidéo et graphiques à la recherche d’un écran haute performance pour étendre l’espace de l’écran afin de gérer efficacement plusieurs applications en simultané, l’écran offre également la souplesse d’un port Intel® Thunderbolt™ 4. Le ThinkVision P27u-20 conforme à la norme Energy Star 8.0 délivre une clarté détaillée sur un écran IPS ultra-haute définition (3840 x 2160) de 27 pouces, doté de la certification VESA® Certified DisplayHDR™ 400 pour une luminosité et une obscurité réalistes.

En outre, Lenovo a lancé une nouvelle gamme d’écrans de jeu grand public G-Series, conçus pour offrir une expérience de jeu sur PC immersive, ainsi que pour travailler ou étudier à partir du bureau à domicile de l’utilisateur, le Lenovo G27e-20 Monitor et le Lenovo G24e-20 Monitor. Idéal pour les étudiants, les joueurs et les jeunes professionnels qui souhaitent bénéficier des hautes performances d’un appareil PC de qualité à un prix compétitif. Grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premiumii qui offre une expérience fluide, sans saccades et à faible latence, les deux écrans peuvent atteindre un temps de réponse d'image mobile (Moving Picture Response Time, MPRT) de 1 msiii, afin de bénéficier d’une excellente réduction du flou perçu, permettant aux objets mobiles à l’écran d’apparaître de manière plus claire et plus nette.

Un meilleur divertissement

Les utilisateurs bénéficient d’une expérience multimédia haut de gamme grâce à l’innovante Lenovo Tab P12 Pro , qui est équipée de toutes les options et fonctionnalités qu’ils attendent d’une tablette Android phare de Lenovo. Notamment son formidable écran AMOLED, un son immersif, sa batterie longue durée et son tout nouveau stylo numérique avec attache magnétique pour un chargement sans fil et alerte anti-perte, ainsi que sa vitesse de frappe dynamique via un clavier détachable. Proposé en deux modèles, 5G ou WiFi, cet appareil offre un divertissement incroyable, un son immersif cinématique, des fonctionnalités de premier plan, ainsi qu’une productivité en déplacement. Afin de transformer ce home cinéma personnel en un moteur de productivité en un seule geste, fixez simplement le clavier fin avec la broche pogo à quatre points en un seul mouvement, et ajoutez la tablette sur son support folio en option. Afin de créer instantanément, détachez simplement le Lenovo Precision Pen 3 en option, qui se jumelle automatiquement avec la tablette, pour lancer l’application Instant Memo spécialement conçue, qui transforme l’encre en texte afin de faciliter la prise de notes partout sur l’écran.

Grâce aux écouteurs pratiques Lenovo Smart Wireless Earbuds, associez tout appareil Android ou Windows en un clic avec la technologie Lenovo Smart Pair, en ouvrant simplement le boîtier de chargement compact afin d’activer instantanément le Bluetooth.iv

Innovation durable

Lenovo s’engage à délivrer ses technologies plus intelligentes pour tous, ainsi qu’à veiller à ce que l’innovation se poursuive afin de résoudre quelques-uns des plus grands défis de l’humanité, et double ses investissements en R&D au cours des trois prochaines années afin d’y parvenir. En se focalisant sur une innovation écologique, inclusive et responsable dans l’ensemble de son portefeuille, la société est persuadée que la technologie est capable d’améliorer notre existence, ainsi que de rendre notre société plus inclusive, plus équitable, et l’environnement plus durable. Le groupe a récemment publié son rapport annuel sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans lequel figurent ses nouveaux objectifs dans les domaines de l’atténuation du changement climatique, de l’économie circulaire, et des matériaux durables. En outre, les efforts philanthropiques de la société, via la Lenovo Foundation, se poursuivent afin de fournir aux communautés défavorisées un accès à la technologie et à l’enseignement des STIM, avec pour nouvel objectif d’impacter 15 millions de personnes d’ici 2025/26 au travers de programmes et partenariats philanthropiques. Lenovo a également évoqué lors de l’événement l’importance d’une innovation écologique, durable et ciblée. La société a récemment publié son rapport ESG annuel. Pour en savoir plus sur les progrès, les étapes clés et la vision pour l’avenir, veuillez consulter le rapport ici.

Tous les produits annoncés ont été lancés pour présenter les capacités uniques de Lenovo, tout en répondant aux besoins des utilisateurs en faveur de produits innovants et accessibles. Dans un monde hybride, Lenovo reconnaît l’importance de la connectivité de tous les appareils des utilisateurs. Rendez-vous sur la page d’accueil Tech World de Lenovo pour découvrir toutes les caractéristiques et images des produits, ainsi que pour obtenir plus d’informations :

