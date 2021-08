Lenovo : dévoilera ses solutions pour la prochaine réalité lors de la 6e édition annuelle de Tech World

L’événement mondial aura pour invités vedettes les PDG mondiaux de Lenovo, Microsoft, Intel, Deloitte, SAP et d’autres

Lenovo tiendra son événement mondial annuel axé sur l’innovation, Tech World, virtuellement le 8 septembre, marquant la 6e année consécutive de l’événement. La vitrine visionnaire de cette année se concentrera sur la transformation de Lenovo et sur ses nouvelles solutions pour la prochaine réalité : une nouvelle ère où l’on assiste à une émergence des technologies pour les environnements de travail et de vie hybrides et les nouveaux modèles commerciaux destinés à fournir des solutions technologiques à l’échelle mondiale, à l’heure où le monde fait face à des changements rapides et sans précédent et doit répondre à une demande croissante de technologies plus intelligentes pour tous.

Tech World proposera des sessions virtuelles exclusives, dont un discours liminaire prononcé par le président-directeur général de Lenovo, Yuanqing Yang, qui offrira des informations uniques sur la façon dont Lenovo transforme son entreprise et ses solutions pour la prochaine réalité ainsi que sur le mode de vie, d’apprentissage, de connexion et de travail du monde au cours de l’année prochaine et au-delà. Les participants entendront des messages de la part du directeur de la technologie de Lenovo, le Dr Yong Rui, du président-directeur général de Microsoft, Satya Nadella, du PDG mondial de Deloitte, Punit Renjen, du PDG de SAP, Christian Klein, ainsi que de nombreux autres dirigeants internationaux du monde de la technologie et des affaires.

Les sessions de Tech World feront également la part belle aux dirigeants de l’industrie informatique qui ouvrent la voie au travail hybride et qui renforcent le rôle des technologies plus intelligentes dans le façonnement de la prochaine réalité. Les dirigeants des trois principaux groupes commerciaux de Lenovo, dont son activité leader mondial PC et appareils (le Président de Lenovo IDG, Luca Rossi), son groupe d’infrastructure de centre de données à la croissance rapide (le Président de Lenovo ISG, Kirk Skaugen) et sa toute nouvelle organisation de solutions et de services (le Président de Lenovo SSG, Ken Wong) seront également rejoints par des experts de l’industrie et des invités de marque pour parler du futur paysage technologique et présenter une gamme de nouvelles solutions, initiatives et appareils liés au portefeuille edge vers le cloud de Lenovo, à l’évolution du modèle « as-a-service », à l’IA et l’analyse, aux technologies vertes, aux technologies de l’éducation, aux jeux et au divertissement.

Tech World est un événement diffusé en streaming et à la demande sur plusieurs fuseaux horaires, et il est disponible en huit langues (chinois, anglais, français, allemand, japonais, coréen, portugais, espagnol). L’événement est gratuit pour tous. Pour vous inscrire et voir l’intégralité du programme des conférenciers, rendez-vous ici.

Regardez les moments forts des précédentes éditions de Tech World :

Tech World 2015 – Beijing, Tech World 2016 – San Francisco, Tech World 2017 – Shanghai, Tech World 2018 – Beijing, Tech World 2019 – Beijing, Tech World 2020 – Événement virtuel.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une entreprise du classement Fortune Global 500 d’une valeur de 60 milliards USD, qui est présente sur 180 marchés à travers le monde. Axés autour d’une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, nous développons actuellement des technologies qui changent le monde et qui alimentent (via des appareils et des infrastructures) et permettent (via des solutions, des services et des logiciels) à des millions de clients, chaque jour et ensemble, de créer une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable, pour tous et partout. Pour en savoir plus, visitez https://www.lenovo.com et lisez nos toutes dernières nouvelles sur notre StoryHub.

