Lenovo : enregistre une performance exceptionnelle et une solide croissance au 1er trimestre, malgré un environnement mondial difficile

Lenovo Group (HKSE : 992) PINK SHEETS : LNVGY) a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires de 13,3 milliards USD pour le premier trimestre du groupe, en hausse de près de 7 % en glissement annuel (en hausse de 10 % en glissement annuel hors effets de change). Le résultat avant impôts a progressé de 38 % par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente, atteignant 332 millions USD, tandis que le résultat net a également augmenté de 31 % en glissement annuel, à 213 millions USD. Le bénéfice de base par action pour le premier trimestre était de 1,80 cents US, soit 13,95 cents HK.

« Notre performance exceptionnelle au dernier trimestre prouve que Lenovo a rapidement retrouvé son dynamisme suite à l'impact de la pandémie et saisit les nouvelles opportunités émergeant de l'éducation à distance, du travail à distance et d'une numérisation accélérée », a déclaré Yang Yuanqing, président et PDG de Lenovo. « Alors que le monde continue d'être confronté à des difficultés, Lenovo est centrée sur la fourniture d'une croissance durable au travers de ses activités principales et des nouvelles opportunités que présente sa transformation intelligente axée sur les services en termes de services et de solutions. »

Facteurs économiques mondiaux

Le dernier trimestre a présenté de multiples défis commerciaux dans l'ensemble du secteur, avec les incertitudes géopolitiques actuelles et la pandémie de COVID-19. Pour tracer la voie à travers ces défis, Lenovo continue de tirer parti de ses compétences fondamentales en excellence opérationnelle et d’une approche « approvisionnement mondial, livraison locale ». En tournant son attention vers le paysage géopolitique, Lenovo demeure persuadée que la coopération dans le commerce, la technologie et la culture offre des avantages économiques importants à tous les marchés, garantissant que la technologie bénéficie et autonomise chacun dans la société.

Vue d’ensemble des groupes d’activités

Le groupe Périphériques intelligents (Intelligent Devices Group, IDG) de Lenovo a continué de guider la solide performance de la société. Le groupe PC et Appareils intelligents (PC and Smart Devices, PCSD), l'une des deux unités d'exploitation IDG, a enregistré une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires en glissement annuel pour s'établir à 10,6 milliards USD. Le bénéfice avant impôts a atteint 670 millions USD, en hausse de près de 28 % en glissement annuel, tandis que la rentabilité en tête de l'industrie s'est améliorée de près d'1 point pour atteindre un nouveau record de 6,3 %. Le marché des PC a nettement surperformé les prévisions du secteur indiquant un déclin du marché, Lenovo conservant sa position dominante sur le marché mondial des ordinateurs personnels (PC et tablettes). De même, le chiffre d'affaires de l'activité Grand public a enregistré une forte croissance en glissement annuel (45 %) à l'échelle mondiale. Stimulé par ces succès, le chiffre d'affaires a augmenté de 30 % dans l'EMOA et de 18 % en Chine. Le volume a poursuivi sa croissance à deux chiffres dans les catégories à forte croissance et haut de gamme des Jeux, Thin & Light, Visuels, et Chromebooks. L'activité e-Commerce mondiale a été particulièrement performante, avec une croissance de plus de 50 % du chiffre d'affaires en glissement annuel.

Tournée vers l'avenir, la société s'attend à ce que cette forte demande de PC soit une tendance à long terme. Par conséquent, Lenovo se concentrera sur des produits innovants adaptés au nouvel environnement mondial, renforcera sa chaîne d'approvisionnement mondiale pour répondre à une demande en forte croissance, continuera de développer sa plate-forme de commerce électronique, et se concentrera sur les segments à forte croissance pour générer une croissance de pointe avec une rentabilité de premier plan.

La deuxième unité d'exploitation d'IDG, le Mobile Business Group (MBG), bien que toujours impactée par le COVID-19 et des taux de change problématiques, a amélioré sa dynamique avec une hausse de 33 % du chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre. Malgré une baisse du chiffre d'affaires en glissement annuel, le volume a enregistré une croissance supérieure à celle du marché en glissement annuel sur des marchés clés tels que l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et l'Europe, avec une part de marché record en Amérique latine et en Amérique du Nord. À l'avenir, Lenovo continuera d'exploiter son solide portefeuille de produits, sa technologie innovante, en particulier dans la 5G, et d'étendre la portée des opérateurs pour regagner le chemin d'une croissance rentable.

Le groupe Centres de données (Data Center Group, DCG) a repris son hypercroissance, avec un chiffre d'affaires en hausse de près de 20 % à 1,6 milliard USD et une rentabilité en amélioration en glissement annuel. Ses succès notables comprenaient l'activité Fournisseur de service cloud (auparavant appelée hyperscale), qui a augmenté de plus de 30 % en glissement annuel, établissant un nouveau chiffre d'affaires record en captant une forte demande d'infrastructure de cloud public en réponse à une consommation numérique accrue due aux confinements COVID-19. Dans le même temps, la base de clients continue de croître grâce à des capacités de conception et de fabrication internes personnalisées et à une force de vente élargie de fournisseurs de services cloud. L'activité Entreprise et PME (auparavant appelée non-hyperscale) a généré une croissance du chiffre d'affaires en glissement annuel, tirée par une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires dans des segments à forte croissance tels que l'infrastructure et les services définis par logiciel, ainsi que le calcul haute performance. En regardant l'avenir, nous prévoyons une croissance à long terme dans le segment Fournisseur de services cloud et nous capitaliserons sur les forces existantes de l’équipe dans le cloud public et privé pour développer l’activité Informatique à la périphérie.

La Transformation intelligente de Lenovo continue de faire de solides progrès conséquemment à l'exécution déterminée de la stratégie 3S. Le chiffre d'affaires Logiciels et Services* a augmenté globalement de 38 % en glissement annuel, à plus de 1 milliard USD – ce qui représente actuellement environ 7,6 % du chiffre d'affaires du groupe Le chiffre d'affaires IdO intelligent* a augmenté de 39 % en glissement annuel, l'Infrastructure intelligente était en hausse de 16 % et Verticaux intelligents* en hausse de 65 %, tirés par les solutions Ville intelligente en Chine et les solutions Soins de santé intelligents en Amérique du Nord. Service annexe* a progressé de 32 % en glissement annuel, Service géré* (y compris l'activité Dispositif en tant que service en forte croissance) a progressé de 48 % en glissement annuel et Solutions* a progressé de 54 % en glissement annuel.

* revenus facturés

À propos de Lenovo

