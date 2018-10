Lenovo : et Scale Computing collaborent pour résoudre les problèmes d’infrastructure edge des détaillants

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY), société du classement mondial Fortune 500 et un leader technologique en transformation intelligente, et Scale Computing, un chef de file en matière de solutions edge intelligentes, ont annoncé aujourd’hui un partenariat à l’échelle internationale ainsi qu’un nouveau produit commun visant à offrir une solution d’infrastructure edge destinée aux détaillants mondiaux, aux entreprises distribuées et aux petites et moyennes entreprises.

Cette solution est idéale pour les environnements sur site, hautement distribués, tels que les magasins de vente au détail ou les succursales de banque, où plusieurs sites sont gérés par l’entreprise à partir d’un emplacement central. En combinant la large gamme des serveurs de Lenovo au logiciel d’infrastructure edge intelligent et efficace de Scale Computing, il a été possible de créer une plateforme simple, à réparation automatique et hautement disponible pour l’exécution d’applications edge ou d’applications hybrides edge et cloud. La plateforme HC3 Edge de Scale Computing sur des serveurs de Lenovo remplace l’infrastructure sur site traditionnelle, complexe et coûteuse, par une solution moderne, optimisée pour les environnements où la disponibilité des applications est essentielle, mais où les ressources informatiques sur site sont extrêmement limitées.

« Dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, les entreprises et les gouvernements instrumentalisent l’edge computing avec une intelligence toujours plus grande, si bien que la nécessité de solutions d’infrastructure edge fiables, évolutives et souples continue de croître », a déclaré Wilfredo Sotolongo, vice-président et directeur général de l’IdO au sein du Lenovo Data Center Group. « En collaboration avec Scale Computing, Lenovo répond aux demandes de ce marché en fournissant une infrastructure edge capable d’exécuter diverses charges de travail IT/OT, soucieuse de l’espace et pouvant être gérée à chaque emplacement individuel par des techniciens généralistes. Cela réduit le temps et le budget consacrés à la gestion de la technologie et permet aux entreprises de se concentrer davantage sur la croissance de leurs activités et sur le service à la clientèle. »

Parmi le nombre croissant de clients ayant choisi la solution d’infrastructure edge de Lenovo et Scale Computing pour répondre à leurs besoins informatiques, il convient de citer Ahold Delhaize, groupe international de vente au détail de produits alimentaires dont le siège social est basé à Zaandam, aux Pays-Bas. La société, qui exploite dans 11 pays des supermarchés et des entreprises de commerce électronique, compte 35 marques, plus de 6 600 magasins et plus de 369 000 employés, et dessert plus de 50 millions de clients chaque semaine.

Compte tenu de l’ampleur de ses activités multinationales de vente au détail, Ahold Delhaize souhaitait réduire le temps consacré au déploiement et à la gestion d’une infrastructure informatique edge, et cherchait une solution pouvant héberger des applications traditionnelles et IdO sur le même matériel. Ils ont finalement choisi la solution Lenovo-Scale et l’ont depuis déployée dans 800 magasins en Belgique, d’autres étant prévus pour 2019.

« Nous avons soigneusement étudié le marché et voulions prendre le temps nécessaire pour nous assurer que tout nouvel environnement informatique pourrait prendre en charge efficacement nos applications et nos demandes futures. Nous cherchons continuellement à fournir un service client exceptionnel à l’international ; or, l’edge computing a un rôle crucial à jouer à cet égard », a déclaré Rolf Vanden Eynde, responsable de l’Innovation infrastructure, chez Ahold Delhaize. « Le logiciel HC3 de Scale Computing, en combinaison avec les serveurs et commutateurs de Lenovo, nous a permis d’obtenir la stabilité, le support et la simplicité dont nous avions besoin. La solution a surclassé la concurrence en termes de coût total de possession et de simplicité. »

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY), société pesant 45 milliards USD et figurant au classement international Fortune 500, s’impose comme un leader mondial en transformation intelligente, par le biais d’appareils intelligents et d’infrastructures qui créent la meilleure expérience utilisateur. Lenovo fabrique l’un des plus vastes portefeuilles de produits connectés au monde, couvrant les smartphones (Motorola), les tablettes, les ordinateurs personnels (Thinkpad, Yoga, Lenovo Legion) et les postes de travail, ainsi que les appareils de RA/RV et les solutions domicile/bureau intelligentes. Les solutions de centres de données de Lenovo (ThinkSystem, ThinkAgile) génèrent la capacité et la puissance informatique assurant des connexions qui changent les entreprises et la société. Lenovo œuvre pour inspirer ce qui est différent dans chacun et bâtir un avenir plus intelligent où chacun prospère. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, lisez les toutes dernières nouvelles via notre Storyhub, ou visitez notre site Web sur http://www.lenovo.com/.

À propos de Scale Computing

Scale Computing est un chef de file en matière d’edge computing et de solutions hyperconvergées pour des clients du monde entier. Le logiciel HC3 de Scale élimine la nécessité de faire appel aux logiciels de virtualisation, aux logiciels de récupération après sinistre, aux serveurs et au stockage partagé, traditionnels, pour les remplacer par un système entièrement intégré et hautement disponible pour les applications en cours d’exécution. Utilisant la technologie brevetée HyperCore™, la plateforme à réparation automatique HC3 identifie, atténue et corrige automatiquement et en temps réel les problèmes au sein de l’infrastructure, permettant aux applications de bénéficier d’une disponibilité maximale, même lorsque les ressources locales informatiques et en personnel sont manquantes, ce qui en fait la plateforme d’application idéale pour les entreprises distribuées, les détaillants mondiaux et les PME. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.scalecomputing.com.

